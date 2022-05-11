Князь Монако будет платить жене Шарлен деньги за появление на публике, – СМИ

По мнению СМИ, княгиня не хочет зависеть от мужа и таким способом обеспечила себе гарантированный доход.

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Семья князя Монако Альбера II оказалась на полосах французских СМИ, которые утверждают, что он согласился платить своей супруге, княгине Шарлен, 12 млн евро в год за то, что она будет появляться с ним на публичных мероприятиях и исполнять свои королевские обязанности, пишет Voici.

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Ее недавнее появление на публике обрадовало подданных, однако она не выглядела особо счастливой от повышенного внимания.

"Княгиня не вернулась бы ни за какую цену. Она заставила своего мужа подписать сверхконфиденциальный контракт. Условия включают в себя то, что Альбер платит Шарлен "12 миллионов евро в год", – утверждает издание.

За разоблачениями последовало конкурирующее издание Paris Match Belgium, которое тоже сообщает о том, что князь сам платил княгине приличную сумму, чтобы она появлялась рядом с ним на публичных мероприятиях".

Согласно контракту, Шарлен теперь обязана посещать Гран-при F1 и благотворительный бал Rose.

По информации СМИ, ежегодно на содержание княжеского дворца в Монте-Карло и покрытие всех текущих расходов уходит около 50 млн евро, при этом члены королевской семьи не получают зарплату. Шарлен, которая не хочет полностью зависеть от своего мужа-миллиардера, таким способом решила обеспечить себе гарантированный доход.

Во дворце эту информацию пока что никак не комментируют.

Княгиня появилась вместе с мужем и детьми, семилетними близнецами, принцессой Габриэллой и принцем Жаком, на турнире по регби Sainte Dévote 8 мая, а несколькими днями ранее присоединилась к остальным членам своей семьи на E-Prix 2022 в Монако.

[ + – ] Княгиня Шарлен с мужем и детьми на турнире по регби Sainte Dévote Фото: Getty Images

До этого уроженку Зимбабве Шарлен и Альбера редко видели вместе, так как в прошлом году она провела около 10 месяцев в Южной Африке. Бывшая олимпийская пловчиха заразилась инфекцией носовых пазух во время одиночной благотворительной поездки, и из-за болезни ее госпитализировали.

Шарлен наконец вернулась в Монако в ноябре прошлого года, но затем уехала в Швейцарию, чтобы лечиться от того, что во дворце назвали "глубокой общей усталостью". Однако далеко не все верят в то, что причиной отъезда стало именно это. Королевский эксперт Стефан Берн входит в число тех, кто предполагает, что здоровье княгини часто используется для того, чтобы скрыть проблемы в отношениях.

Ранее принц Альбер опровергал информацию о грядущем разводе и уверял, что у них с женой все хорошо. Вместе с тем СМИ говорили о возможном романе княгини и российского олигарха Владислава Доронина.