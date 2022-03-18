Журналисты выяснили, в какой клинике княгиня Монако Шарлен лечилась "от общей усталости"

Оказалось, что Шарлен четыре месяца провела в швейцарской клиника les Alpes, где неделя обходится в 43 тысячи евро

Несколько месяцев монакская княгиня Шарлен провела в ЮАР, заставив говорить о том, что она в процессе расставания с князем Альбером, после возвращения домой она снова уехала, подогрев слухи, а объяснения ее супруга только способствовали распространению слухов о скором разводе. Но в итоге княгиня вернулась в Монако, а журналисты выяснили, где она поправляла здоровье. Об этом пишет Daily Mail.

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Шарлен была госпитализирована в ноябре 2021 года. Князь заявил, что ей нужно поправить здоровье после того, как она перенесла несколько операций в ЮАР. Он упоминал, что лечится его жена не в Монако, а где-то в Европе. После возвращения Шарлен домой, журналисты выяснили, что поправляла она здоровье с княжеским размахом.

Шарлен находилась в швейцарской клинике les Alpes неподалеку от курортного городка Монтре на Женевском озере.

[ + – ] Швейцарская клиника les Alpes, где лечилась Шарлен Фото: Соцсети

Неделя в клинике стоит 45 тысяч швейцарских франков (43 тысячи евро, или 36 300 фунтов стерлингов), но можно арендовать номер без лечебного пакета за 800 евро за ночь. В клинике работают 30 специалистов, и она является одной из лучших в мире клиник по лечению психических расстройств и зависимостей. Всего здесь 27 номеров и люксов. Находится она в историческом альпийском замке и оснащена самым современным медицинским оборудованием, а также роскошным спа-салоном. Пациентам предлагают насладиться "созерцательным спокойствием и волнующим видом на горы".

Созерцать умиротворяющие пейзажи пациенты могут из общих пространств, куда входят библиотека, гостиная, кабинет и терраса с "видом на заснеженные Альпы и Женевское озеро чуть ниже", а также из собственных комнат. А кроме лечения им предлагается уникальное меню из органических и "только свежих продуктов".

[ + – ] Один из номеров в клинике Фото: Соцсети

Именно здесь княгиня Шарлен лечила то, что официальный Монако называл "состоянием глубокой общей усталости". Считается, что проблемы со здоровьем у княгини начались после того как она перенесла несколько операций в ЮАР, где находилась по делам своего фонда более 20 месяцев.

Газета Bild выяснила, что одним из специалистов, работающих в клинике, является выпускник Оксфорда, "ментальный гуру" Топес Калланд, среди клиентов которых немало и клиентов из РФ. Топес берет 12 тысяч евро в день за помощь тем, кто "сошел с рельсов" и "хочет восстановить мир в семье".

Тем временем в Монако отметили, что княгиня Шарлен все еще слишком слаба и продолжит лечиться, прежде чем постепенно вернуться к своим официальным обязанностям.

[ + – ] Один из недавних снимков княгини Шарлен Фото: Getty Images

"Следующие несколько недель должны позволить принцессе Шарлен еще больше укрепить свое здоровье, прежде чем она постепенно возобновит выполнение своих официальных обязанностей и обязательств", — говорится в сообщении.