Журналісти з'ясували, у якій клініці княгиня Монако Шарлен лікувалася від загальної втоми
Виявилося, що Шарлен чотири місяці провела у швейцарській клініці les Alpes, де тиждень обходиться в 43 тисячі євро.
Декілька місяців монакська княгиня Шарлен провела в ПАР, змусивши говорити про те, що вона в процесі розлучення з князем Альбером, після повернення додому вона знову поїхала, підігрівши чутки, а пояснення її чоловіка лише сприяли поширенню чуток про швидке розлучення. Але зрештою княгиня повернулася в Монако, а журналісти з'ясували, де вона поправляла здоров'я. Про це пише Daily Mail.
Шарлен була госпіталізована в листопаді 2021 року. Князь заявив, що їй потрібно поправити здоров'я після того, як вона перенесла кілька операцій до ПАР. Він згадував, що лікується його дружина не в Монако, а десь у Європі. Після повернення Шарлен додому журналісти з'ясували, що поправляла вона здоров'я з князівським розмахом.
Шарлен перебувала у швейцарській клініці les Alpes неподалік від курортного містечка Монтре на Женевському озері.
Тиждень у клініці коштує 45 тисяч швейцарських франків (43 тисяч євро, або 36 300 фунтів стерлінгів), але можна орендувати номер без лікувального пакета за 800 євро за ніч. У клініці працюють 30 фахівців, і вона є однією з найкращих у світі клінік із лікування психічних розладів і залежностей. Усього тут 27 номерів ч люксів. Розташована вона в історичному альпійському замку й оснащена найсучаснішим медичним обладнанням, а також розкішним спа-салоном. Пацієнтам пропонують насолодитися "споглядальним спокоєм і хвилюючим видом на гори".
Споглядати заспокійливі пейзажі пацієнти можуть зі спільних просторів, куди входять бібліотека, вітальня, кабінет і тераса з "видом на засніжені Альпи та Женевське озеро трохи нижче", а також із власних кімнат. А крім лікування, їм пропонується унікальне меню з органічних і "тільки свіжих продуктів".
Саме тут княгиня Шарлен лікувала те, що офіційне Монако називало станом глибокої загальної втоми. Вважається, що проблеми зі здоров'ям у княгині почалися після того, як вона перенесла кілька операцій у ПАР, де перебувала в справах свого фонду понад 20 місяців.
Газета Bild з'ясувала, що одним із фахівців, які працюють у клініці, є випускник Оксфорда, "ментальний гуру" Топес Калланд, серед клієнтів яких є чимало й клієнтів із РФ. Топес бере 12 тисяч євро на день за допомогу тим, хто "зійшов із рейок" і "хоче відновити мир у сім'ї".
Тим часом у Монако зазначили, що княгиня Шарлен усе ще надто слабка та продовжить лікуватися, перш ніж поступово повернутися до своїх офіційних обов'язків.
"Наступні кілька тижнів повинні дозволити принцесі Шарлен ще більше зміцнити своє здоров'я, перш ніж вона поступово відновить виконання своїх офіційних обов'язків і зобов'язань", — ідеться в повідомленні.