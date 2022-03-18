Журналісти з'ясували, у якій клініці княгиня Монако Шарлен лікувалася від загальної втоми

Виявилося, що Шарлен чотири місяці провела у швейцарській клініці les Alpes, де тиждень обходиться в 43 тисячі євро.

Декілька місяців монакська княгиня Шарлен провела в ПАР, змусивши говорити про те, що вона в процесі розлучення з князем Альбером, після повернення додому вона знову поїхала, підігрівши чутки, а пояснення її чоловіка лише сприяли поширенню чуток про швидке розлучення. Але зрештою княгиня повернулася в Монако, а журналісти з'ясували, де вона поправляла здоров'я. Про це пише Daily Mail.

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Шарлен була госпіталізована в листопаді 2021 року. Князь заявив, що їй потрібно поправити здоров'я після того, як вона перенесла кілька операцій до ПАР. Він згадував, що лікується його дружина не в Монако, а десь у Європі. Після повернення Шарлен додому журналісти з'ясували, що поправляла вона здоров'я з князівським розмахом.

Шарлен перебувала у швейцарській клініці les Alpes неподалік від курортного містечка Монтре на Женевському озері.

[ + – ] Швейцарська клініка les Alpes, де лікувалася Шарлен Фото: Соцсети

Тиждень у клініці коштує 45 тисяч швейцарських франків (43 тисяч євро, або 36 300 фунтів стерлінгів), але можна орендувати номер без лікувального пакета за 800 євро за ніч. У клініці працюють 30 фахівців, і вона є однією з найкращих у світі клінік із лікування психічних розладів і залежностей. Усього тут 27 номерів ч люксів. Розташована вона в історичному альпійському замку й оснащена найсучаснішим медичним обладнанням, а також розкішним спа-салоном. Пацієнтам пропонують насолодитися "споглядальним спокоєм і хвилюючим видом на гори".

Споглядати заспокійливі пейзажі пацієнти можуть зі спільних просторів, куди входять бібліотека, вітальня, кабінет і тераса з "видом на засніжені Альпи та Женевське озеро трохи нижче", а також із власних кімнат. А крім лікування, їм пропонується унікальне меню з органічних і "тільки свіжих продуктів".

[ + – ] Один із номерів у клініці Фото: Соцсети

Саме тут княгиня Шарлен лікувала те, що офіційне Монако називало станом глибокої загальної втоми. Вважається, що проблеми зі здоров'ям у княгині почалися після того, як вона перенесла кілька операцій у ПАР, де перебувала в справах свого фонду понад 20 місяців.

Газета Bild з'ясувала, що одним із фахівців, які працюють у клініці, є випускник Оксфорда, "ментальний гуру" Топес Калланд, серед клієнтів яких є чимало й клієнтів із РФ. Топес бере 12 тисяч євро на день за допомогу тим, хто "зійшов із рейок" і "хоче відновити мир у сім'ї".

Тим часом у Монако зазначили, що княгиня Шарлен усе ще надто слабка та продовжить лікуватися, перш ніж поступово повернутися до своїх офіційних обов'язків.

[ + – ] Один із недавніх знімків княгині Шарлен Фото: Getty Images

"Наступні кілька тижнів повинні дозволити принцесі Шарлен ще більше зміцнити своє здоров'я, перш ніж вона поступово відновить виконання своїх офіційних обов'язків і зобов'язань", — ідеться в повідомленні.