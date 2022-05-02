Княгиня Шарлен впервые вышла в свет после болезни

Не смотря на новости о том, что о вероятном разводе Шарлен и князя Альбера писали все таблоиды, пара появилась вместе на гонках

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Несколько дней назад княгиня Монако Шарлен впервые после своего возвращения из Африки и долгого лечения появилась на публике. Вместе с супругом, князем Альбером II, и детьми она автогонку посетила Monaco E-Prix и вручила призы победителям. Об этом сообщили в пресс-службе княжеского двора.

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Шарлен появилась на трибунах с новой короткой стрижкой, без маски и в элегантном свободном брючном костюме. Образ она дополнила черными туфлями-лодочками и бриллиантовыми серьгами.

В конце гонки князь Альбер с сыном, принцем Жаком, вручили приз победителю Стофелю Вандорну ( команда Mercedes — EQ Formula).

А Шарлен и принцесса Габриэлла вручили призы гонщикам, которые финишировали вторым и третьим: Митчу Эвансу из команды Jaquar TSC Racing и Жану-Эрику Вергне из DS-Techeetah.

Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Поклонники уже отметили, что княгиня выглядела исхудавшей и усталой, хоть недавно и вернулась из клиники les Alpes в Швейцарии. Там, как сообщали при дворе, она лечилась от "общей усталости".

Альбер и Шарлен практически не появлялись вместе после ее возвращения из ЮАР, где она провела несколько месяцев, подхватила тяжелую лор-инфекцию и перенесла несколько операций. Почти сразу после воссоединения с семьей в ноябре прошлого года Шарлен вновь покинула княжество, чтобы продолжить лечение за границей.

Из-за долгого отсутствия на публике, в таблоидах стали появляться слухи о том, что князь и княгиня на грани развода, а Шарлен якобы тесно общается с известным сердцеедом, российским олигархом Дорониным.