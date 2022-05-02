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Княгиня Шарлен впервые вышла в свет после болезни

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княгиня шарлен, князь альбер, гонки, монако
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco | Княгиня Шарлен и князь Альбер с детьми

Не смотря на новости о том, что о вероятном разводе Шарлен и князя Альбера писали все таблоиды, пара появилась вместе на гонках

Несколько дней назад княгиня Монако Шарлен впервые после своего возвращения из Африки и долгого лечения появилась на публике. Вместе с супругом, князем Альбером II, и детьми она автогонку посетила Monaco E-Prix и вручила призы победителям. Об этом сообщили в пресс-службе княжеского двора.

Шарлен появилась на трибунах с новой короткой стрижкой, без маски и в элегантном свободном брючном костюме. Образ она дополнила черными туфлями-лодочками и бриллиантовыми серьгами.

В конце гонки князь Альбер с сыном, принцем Жаком, вручили приз победителю Стофелю Вандорну ( команда Mercedes — EQ Formula).

А Шарлен и принцесса Габриэлла вручили призы гонщикам, которые финишировали вторым и третьим: Митчу Эвансу из команды Jaquar TSC Racing и Жану-Эрику Вергне из DS-Techeetah.

княгиня шарлен, князь альбер, гонки, монако
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco
княгиня шарлен, князь альбер, гонки, монако
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco
княгиня шарлен, князь альбер, гонки, монако
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco
княгиня шарлен, князь альбер, гонки, монако
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco
княгиня шарлен, князь альбер, гонки, монако
княгиня шарлен, князь альбер, гонки, монако
княгиня шарлен, князь альбер, гонки, монако
княгиня шарлен, князь альбер, гонки, монако

Поклонники уже отметили, что княгиня выглядела исхудавшей и усталой, хоть недавно и вернулась из клиники les Alpes в Швейцарии. Там, как сообщали при дворе, она лечилась от "общей усталости".

Альбер и Шарлен практически не появлялись вместе после ее возвращения из ЮАР, где она провела несколько месяцев, подхватила тяжелую лор-инфекцию и перенесла несколько операций. Почти сразу после воссоединения с семьей в ноябре прошлого года Шарлен вновь покинула княжество, чтобы продолжить лечение за границей.

Из-за долгого отсутствия на публике, в таблоидах стали появляться слухи о том, что князь и княгиня на грани развода, а Шарлен якобы тесно общается с известным сердцеедом, российским олигархом Дорониным.