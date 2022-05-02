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Княгиня Шарлін вперше побачила світ після хвороби і чуток про розлучення

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княгиня шарлін, князь альбер, гонки, монако
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco | Княгиня Шарлін та князь Альбер із дітьми

Попри новини про те, що про ймовірне розлучення Шарлін та князя Альбера писали всі таблоїди, пара з'явилася разом на перегонах

Кілька днів тому княгиня Монако Шарлін уперше після свого повернення з Африки та тривалого лікування з'явилася на публіці. Разом із чоловіком, князем Альбером II, та дітьми вона відвідала автоперегони Monaco E-Prix та вручила призи переможцям. Про це повідомили у пресслужбі княжого двору.

Шарлін з'явилася на трибунах із новою короткою стрижкою, без маски та в елегантному вільному брючному костюмі. Образ вона доповнила чорними туфлями-човниками та діамантовими сережками.

Наприкінці перегонів князь Альбер із сином, принцом Жаком, вручили приз переможцю Стоффелю Вандорну (команда Mercedes — EQ Formula).

А Шарлін та принцеса Габріелла вручили призи перегонникам, які фінішували другим та третім: Мітчу Евансу з команди Jaquar TSC Racing та Жану-Еріку Верню з DS-Techeetah.

Фото: Facebook Palais Princier de Monaco
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Шанувальники вже зазначили, що княгиня виглядала схудлою і втомленою, хоч недавно і повернулася з клініки les Alpes у Швейцарії. Там, як повідомляли при дворі, вона лікувалась від "загальної втоми".

Альбер і Шарлін практично не з'являлися разом після повернення з ПАР, де вона провела кілька місяців, підхопила важку лор-інфекцію і перенесла кілька операцій. Майже одразу після возз'єднання із сім'єю в листопаді минулого року Шарлін знову покинула князівство, щоб продовжити лікування за кордоном.

Через довгу відсутність на публіці, в таблоїдах стали з'являтися чутки про те, що князь і княгиня на межі розлучення, а Шарлін нібито тісно спілкується з відомим серцеїдом, російським олігархом Дороніним.