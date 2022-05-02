Княгиня Шарлін вперше побачила світ після хвороби і чуток про розлучення

Попри новини про те, що про ймовірне розлучення Шарлін та князя Альбера писали всі таблоїди, пара з'явилася разом на перегонах

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Кілька днів тому княгиня Монако Шарлін уперше після свого повернення з Африки та тривалого лікування з'явилася на публіці. Разом із чоловіком, князем Альбером II, та дітьми вона відвідала автоперегони Monaco E-Prix та вручила призи переможцям. Про це повідомили у пресслужбі княжого двору.

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Шарлін з'явилася на трибунах із новою короткою стрижкою, без маски та в елегантному вільному брючному костюмі. Образ вона доповнила чорними туфлями-човниками та діамантовими сережками.

Наприкінці перегонів князь Альбер із сином, принцом Жаком, вручили приз переможцю Стоффелю Вандорну (команда Mercedes — EQ Formula).

А Шарлін та принцеса Габріелла вручили призи перегонникам, які фінішували другим та третім: Мітчу Евансу з команди Jaquar TSC Racing та Жану-Еріку Верню з DS-Techeetah.

Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Шанувальники вже зазначили, що княгиня виглядала схудлою і втомленою, хоч недавно і повернулася з клініки les Alpes у Швейцарії. Там, як повідомляли при дворі, вона лікувалась від "загальної втоми".

Альбер і Шарлін практично не з'являлися разом після повернення з ПАР, де вона провела кілька місяців, підхопила важку лор-інфекцію і перенесла кілька операцій. Майже одразу після возз'єднання із сім'єю в листопаді минулого року Шарлін знову покинула князівство, щоб продовжити лікування за кордоном.

Через довгу відсутність на публіці, в таблоїдах стали з'являтися чутки про те, що князь і княгиня на межі розлучення, а Шарлін нібито тісно спілкується з відомим серцеїдом, російським олігархом Дороніним.