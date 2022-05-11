Князь Монако платитиме дружині Шарлін гроші за появу на публіці, — ЗМІ

На думку ЗМІ, княгиня не хоче залежати від чоловіка та в такий спосіб забезпечила собі гарантований дохід.

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Сім'я князя Монако Альбера II опинилася на шпальтах французьких ЗМІ, які стверджують, що він погодився платити своїй дружині, княгині Шарлін, 12 млн євро на рік за те, що вона з'являтиметься з ним на публічних заходах і виконуватиме свої королівські обов'язки, пише Voici.

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Її нещодавня поява на публіці втішила підданих, проте вона не мала особливо щасливий вигляд від підвищеної уваги.

"Княгиня не повернулася б ні за яку ціну. Вона змусила свого чоловіка підписати надконфіденційний контракт. Умови включають те, що Альбер платить Шарлін "12 мільйонів євро на рік", — стверджує видання.

За викриттями слідувало видання-конкурент Paris Match Belgium, яке також повідомило про те, що князь сам платив княгині чималу суму, щоб вона з'являлася поруч із ним на публічних заходах.

Згідно з контрактом, Шарлін тепер зобов'язана відвідувати Гран-прі F1 і благодійний бал Rose.

За інформацією ЗМІ, щороку на утримання княжого палацу в Монте-Карло та покриття всіх поточних витрат іде близько 50 млн євро, при цьому члени королівської сім'ї не отримують зарплату. Шарлін, яка не хоче повністю залежати від свого чоловіка-мільярдера, у такий спосіб вирішила забезпечити собі гарантований дохід.

У палаці цю інформацію поки що не коментують.

Княгиня з'явилася разом із чоловіком і дітьми, семирічними близнюками, принцесою Габріелою та принцом Жаком, на турнірі з регбі Sainte Dévote 8 травня, а кількома днями раніше приєдналася до решти членів своєї родини на E-Prix 2022 у Монако.

[ + – ] Княгиня Шарлін із чоловіком і дітьми на турнірі з регбі Sainte Dévote Фото: Getty Images

До цього уродженку Зімбабве Шарлін й Альбера рідко бачили разом, оскільки минулого року вона провела близько 10 місяців у Південній Африці. Колишня олімпійська плавчиня заразилася інфекцією носових пазух під час одиночної благодійної поїздки, і через хворобу її госпіталізували.

Шарлін нарешті повернулася в Монако в листопаді минулого року, але потім поїхала у Швейцарію, щоб лікуватися від того, що в палаці назвали "глибокою загальною втомою". Проте далеко не всі вірять у те, що причиною від'їзду стало саме це. Королівський експерт Стефан Берн входить до тих, хто припускає, що здоров'я княгині часто використовується для того, щоб приховати проблеми в стосунках.

Раніше принц Альбер спростовував інформацію про майбутнє розлучення та запевняв, що в них із дружиною все добре. Водночас ЗМІ говорили про можливий роман княгині та російського олігарха Владислава Дороніна.