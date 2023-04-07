Княгиня Монако Шарлін вийшла у світ у похмурому чорному вбранні

Втім, стриманий дрес-код був виправданий, оскільки княгиня підтримувала свого чоловіка на панахиді за його батьком, князем Реньє III.

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Княгиня Монако Шарлін публічно підтримала свого чоловіка принца Альбера, коли пара відвідала поминальну месу на згадку про його батька, князя Реньє III. Це сталося на тлі безперервних чуток про те, що пара ось-ось розлучиться. Про це пише Daily Mail.

З дня смерті князя Реньє минуло вже 18 років. Він помер у 2005 році після серцевого нападу. До своєї смерті у 82 роки князь правив князівством 56 років. Його дружина, знаменита голлівудська актриса Грейс Келлі, померла 1982 року. Її автомобіль впав зі скелі, княгиня зазнала тяжких травм і була відключена від системи життєзабезпечення за рішенням її чоловіка.

Княгиня Шарлін та князь Альбер

Реньє та Грейс Келлі були поховані поряд у соборі Непорочного Зачаття Богоматері в Монако-Вілль.

Шарлін підтримувала чоловіка, коли вони піднімалися сходами собору. І була поряд після поминальної меси.

Для цього урочистого випадку Шарлін одягла лаконічне сіре пальто поверх чорного топу і напівпрозорої максіспідниці.

Княгиня Шарлін та князь Альбер на поминальній службі Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Перед тим, як вирушити до собору, Альберт і Шарлін обмінялися люб'язностями з архієпископом та іншими членами церкви, перш ніж вирушити усередину.

Минулого місяця княгиня Шарлін знову спровокувала чутки про розлучення, з'явившись на модному показі в Парижі без обручки.

Однак на премії "Жінка року в Монте-Карло" вона знову була з обручкою, але чутки про розлучення княжого подружжя продовжують поширюватися у ЗМІ.

Вперше їхнє можливе розлучення почали обговорювати після дуже довгої відсутності Шарлін у 2021 році. Вона довго лікувалась у ПАР, потім у швейцарській клініці.

Тепер вона повернулася до своїх королівських обов'язків та публічних виступів, але французький журнал ROYAUTÉ заявив, що князь Альбер та княгиня Шарлен перебувають у процесі розлучення.

Проте у пресслужбі Палацу заявили, що вони "формально заперечують зловмисні чутки".

Незабаром після повернення Шарлін із ПАР ЗМІ стверджували, що вона залишилася з чоловіком через гроші. Вона змусила його підписати понад конфіденційний контракт, згідно з яким Альбер платить їй 12 мільйонів євро на рік за те, що вона зображує на публіці зразкову дружину та супроводжує його на важливих заходах.

Згідно з контрактом, Шарлін тепер зобов'язана відвідувати Гран-прі F1 та благодійний Бал Троянд.

Щороку на утримання княжого палацу в Монте-Карло та покриття всіх поточних витрат витрачається близько 50 мільйонів євро, але члени княжої родини не отримують зарплати. Шарлін походить з небагатої сім'ї, тож хоче забезпечити себе власним статком.