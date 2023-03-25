Княгиня Монако Шарлін вперше за довгий час з'явилася з обручкою на пальці (фото)

Обручку вона одягла після того, як таблоїди всерйоз почали обговорювати її ймовірне розлучення з 65-річним князем Альбером.

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Княгиня Монако Шарлін вперше за довгий час вийшла у світ зі своїм чоловіком, князем Монако Альбером, і одягла обручку. Це сталося на тлі чуток про те, що князівське подружжя зібралося розлучатися. Однак, судячи з усього, 44-річна Шарлін і 65-річний Альбер виступили єдиним фронтом, з'явившись на церемонії "Жінка року в Монте-Карло". Про це пише Daily Mail.

На церемонії, яка відбулася в розкішному готелі "Ермітаж", княгиня була в шикарній сріблястій сукні, масивних діамантових сережках, а її обручка була на пальці. Що журналісти визнали хорошим знаком.

Адже відтоді, як Шарлін декілька місяців провела в ПАР, а потім довгий час не з'являлася на публіці, почали циркулювати чутки про те, що вона з князем Альбером перебуває на межі розлучення.

На урочистий захід у Монте-Карло Шарлін одягла обручку

До того ж навіть під час нещодавньої поїздки до Мілана, Шарлін була без обручки.

Спільна поява князівського подружжя відбулася після того, як французький журнал ROYAUTÉ вкотре заявив, що Шарлін та Альбер уже перебувають в процесі розлучення. І це ось-ось станеться.

У пресслужбі Палацу заявили, що вони "формально спростовують зловмисні чутки, поширювані журналом".

А представник князівського подружжя заявив: "Я хотів би офіційно спростувати зловмисні чутки, поширювані французьким журналом Royauté. Будь ласка, не звертайте уваги на цю статтю, яка абсолютно необґрунтована".

Нагадаємо, у шлюбі Альбер та Шарлін прожили 12 років. У них двоє дітей: принц Жак і принцеса Габріелла.

Вони одружилися у 2011 році на розкішній церемонії, після того, як Альбер освідчився своїй обраниці, подарувавши розкішну обручку з алмазом грушоподібного ограновування, оточеним дрібнішими діамантами. Її розробили майстри з паризького ювелірного дому Repossi.

Весілля Шарлін та Альбера у 2011 році Фото: Getty Images

Пізніше під час весільної церемонії пара обмінялася платиновими кільцями з 18-каратного білого золота від Cartier.

Чутки про те, що Альбер і Шарлін не такі вже щасливі разом з'явилися буквально відразу після весілля, після того, як французькі ЗМІ охрестили Шарлін "Нареченою-втікачкою", повідомивши, що вона нібито намагалася втекти перед весіллям.

Нагадаємо, раніше князь Монако Альбер став першим європейським монархом, який підтвердив, що він та його дружина княгиня Шарлін будуть присутні на "дуже зворушливій" коронації короля Карла III, яка відбудеться у травні цього року.