Княгиня Монако Шарлен впервые за долгое время появилась с обручальным кольцом на пальце (фото)

Кольцо она надела после того, как таблоиды всерьез начали обсуждать ее вероятный развод с 65-летним князем Альбером.

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Княгиня Монако Шарлен впервые за долгое время вышла в свет со своим супругом, князем Монако Альбером и надела обручальное кольцо. Это произошло на фоне слухов о том, что княжеская чета собралась разводиться. Однако, судя по всему, 44-летняя Шарлен и 65-летний Альбер выступили единым фронтом, появившись на церемонии "Женщина года в Монте-Карло". Об этом пишет Daily Mail.

На церемонии, которая прошла в роскошном отеле "Эрмитаж", княгиня была в шикарном серебристом платье, массивных бриллиантовых серьгах и ее обручальное кольцо было на пальце. Что журналисты сочли хорошим знаком.

Ведь с того момента, как Шарлен несколько месяцев провела в ЮАР, а потом долгое время не появлялась на публике, стали циркулировать слухи о том, что она с князем Альбером находится на грани развода.

На торжественное мероприятие в Монте-Карло Шарлен надела обручальное кольцо

К тому же даже во время недавней поездки в Милан, Шарлен была без кольца.

Совместное появление княжеской четы произошло после того, как французский журнал ROYAUTÉ в очередной раз заявил, что Шарлен и Альбер уже находятся в процессе развода. И это вот-вот произойдет.

В пресс-службе Дворца заявили, что они "формально опровергают злонамеренные слухи, распространяемые журналом".

А представитель княжеской четы заявил: "Я хотел бы официально опровергнуть злонамеренные слухи, распространяемые французским журналом Royauté. Пожалуйста, не обращайте внимания на эту статью, которая совершенно необоснованна".

Напомним, в браке Альбер и Шарлен прожили 12 лет. У них двое детей: принц Жак и принцесса Габриэлла.

Они поженились в 2011 году на роскошной церемонии, после того, как Альбер сделал своей избраннице предложение, подарив роскошное обручальное кольцо с алмазом грушевидной огранки, окруженным более мелкими бриллиантами. Его разработали матера из парижского ювелирного дома Repossi.

Свадьба Шарлен и Альбера в 2011 году Фото: Getty Images

Позже, во время свадебной церемонии, пара обменялась платиновыми кольцами из 18-каратного белого золота от Cartier.

Слухи о том, что Альбер и Шарлен не так уж счастливы вместе появились буквально сразу после свадьбы, после того, как французские СМИ окрестили Шарлен "Сбежавшей невестой", сообщив, что она якобы пыталась сбежать перед свадьбой.

Напомним, ранее князь Монако Альбер стал первым европейским монархом, подтвердившим, что он и его жена княгиня Шарлен будут присутствовать на "очень трогательной" коронации короля Карла III, которая состоится в мае этого года.