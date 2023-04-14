Княгиня Шарлен вышла в свет в шикарном платье за 8 тысяч долларов

Княгиня Монако сопровождала своего супруга на гала-вечере, который устроили в их честь во Флоренции.

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Княгиня Монако Шарлен вышла в свет в потрясающем мерцающем платье. Она сопровождала своего супруга на гала-вечере во Флоренции, где князю Альберу подарили портрет его матери, знаменитой актрисы Грейс Келли. Об этом пишет Daily Mail.

45-летняя Шарлен и 65-летний Альбер вчера вечером посетили роскошный прием, посвященный 160-летию консульства Монако.

Княгиня Шарлен вышла в свет в роскошном черном платье Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

На вечере князю подарили портрет его покойной матери, актрисы Грейс Келли, авторства художника Нано Кампеджи. Келли скончалась в 1982 году, после того, как ее автомобиль сорвался со скалы.

Шарлен выглядела потрясающе в роскошном черном платье от бренда Akris за восемь тысяч долларов. Платье, расшитое пайетками, открывало ее спину, плечи и декольте.

Княгиня Шарлен вышла в свет в роскошном черном платье Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Она позволила платью говорить за себя и надела сдержанные украшения: маленькие серьги-гвоздики и обручальное кольцо.

Князь выглядел очень элегантно в черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке.

Шарлен и Альбер во Флоренции всячески демонстрировали, что слухи об их скором разводе необоснованны и накануне вместе посетили Фонд знаменитого певца Андреа Бочелли.

Князь Альбер и княгиня Шарлен встретились с Андреа Бочелли Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Напомним, слухи о расставании княжеской четы появились после того, как Шарлен провела в ЮАР большую часть 2021 года, а потом долго лечилась в Швейцарии, практически не появляясь на публике.

В прошлом месяце она приехала в Милан без обручального кольца, так что таблоиды так активно стали обсуждать вероятное расставание, что официальному дворцу пришлось выступить с опровержением и заявить, что Шарлен и Альбер счастливы вместе и разводится не собираются.

Впрочем, слухи о разладе в семье Альбера ходят давно, еще со дня свадьбы. Тогда французские СМИ окрестили Шарлен "сбежавшей невестой", расписывая, как она якобы пыталась сбежать перед церемонией.

Парижский новостной журнал сообщил, что Шарлен была остановлена в аэропорту Ниццы после того, как якобы узнала "печальные" откровения о личной жизни своего будущего мужа. Утверждалось, что ее задержали в аэропорту Ниццы и отобрали у нее паспорт.