Княгиня Монако Шарлен отправилась во Флоренцию вместе с мужем на фоне слухов о разводе

Бывшая спортсменка продемонстрировала стильный образ, появившись под руку с князем Альбером.

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Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер отправились во Флоренцию с официальным визитом. И, несмотря на слухи о разводе, княгиня держалась рядом с мужем и даже взяла его под руку. Об этом пишет Daily Mail.

Шарлен шикарно выглядела в кремовом брючном костюме от Emporio Armani и бежевых лодочках. Образ она дополнила бриллиантовыми серьгами.

Шарлен и Альбер в Флоренции

Шарлен и Альбера сфотографировали, когда они выходили из Палаццо Гонди, который посетили в качестве гостей Фонда знаменитого итальянского певца Андреа Бочелли.

Незрячий исполнитель основал Фонд в июле 2011 года, чтобы помочь людям, находящимся в бедственном положении из-за болезни и социальной изоляции.

Появление Шарлен и Альбера на публике произошло после того, как официальный дворец Монако был вынужден опубликовать заявление, опровергающее слухи о том, что пара находится в процессе развода.

Слухи появились после того, как французское издание ROYAUTÉ объявило, что 12-летний брак Шарлен и Альбера обречен и пара скоро разведется. Представитель княжеской четы выступил с заявлением, сообщив, что Альбер и Шарлен "формально отрицают злонамеренные слухи, распространяемые журналом".

Так что в последнее время они стали часто появляться вместе, демонстрируя поддержку друг друга. Так, на днях княгиня Шарлен сопровождала супруга на поминальную службу по его покойному отцу, князю Ренье.

А недавно князь заявил, что его жена занялась реставрацией дворца в Монако, их официальной резиденции, после чего удалось вернуть прежний вид драгоценным фрескам эпохи Возрождения.

Альбер сказал, что его жена с энтузиазмом относится к проекту.

"Княгиня Шарлен была взволнована и счастлива, когда мы смогли выполнить эту работу. В прошлом году она показывала некоторым своим гостям парадные апартаменты, и ей очень понравилось показывать им фрески", — сказал князь, сравнив свою супругу со своей занменитой матерью, актрисой Грейс Келли, которая, переехав в Монако после свадьбы с Ренье, занялась восстановлением дворца.

Впрочем, скорей всего, слухи о разводе Альбера и Шарлен не прекратятся. Она отсутствовала в Монако большую часть 2021 года, когда лечилась в своей родной Южной Африке.

После она была госпитализирована в швейцарскую клинику для лечения от истощения. И крайне редко сопровождала мужа на официальных мероприятиях. Сообщалось, что она даже заключила с ним контракт, согласно которому ей оплачивают выполнение ее обязанностей.