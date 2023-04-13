Княгиня Монако Шарлін вирушила до Флоренції разом із чоловіком на тлі чуток про розлучення

Колишня спортсменка продемонструвала стильний образ, з'явившись під руку із князем Альбером.

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Княгиня Монако Шарлін та князь Альбер вирушили до Флоренції з офіційним візитом. І, всупереч чуткам про розлучення, княгиня трималася поряд із чоловіком і навіть взяла його під руку. Про це пише Daily Mail.

Шарлін шикарно виглядала у кремовому штанному костюмі від Emporio Armani та бежевих черевичках на підборах. Образ вона доповнила діамантовими сережками.

Шарлін та Альбер у Флоренції

Шарлін і Альбера сфотографували, коли вони виходили з Палаццо Гонді, який відвідали як гості Фонду знаменитого італійського співака Андреа Бочеллі.

Незрячий виконавець заснував Фонд у липні 2011 року, щоб допомогти людям, які перебувають у тяжкому стані через хворобу та соціальну ізоляцію.

Поява Шарлін та Альбера на публіці сталася після того, як офіційний палац Монако був змушений опублікувати заяву, яка спростовує чутки про те, що пара перебуває у процесі розлучення.

Чутки з'явилися після того, як французьке видання ROYAUTÉ оголосило, що 12-річний шлюб Шарлін та Альбера приречений і пара незабаром розлучиться. Представник княжого подружжя заявив, що Альбер і Шарлен "формально заперечують зловмисні чутки, що розповсюджуються журналом".

Отже, останнім часом вони почали часто з'являтися разом, демонструючи підтримку один одного. Так, днями княгиня Шарлін супроводжувала дружина на поминальну службу за його покійним батьком, князем Реньє.

А нещодавно князь заявив, що його дружина зайнялася реставрацією палацу в Монако, їхньої офіційної резиденції, після чого вдалося повернути колишній вигляд дорогоцінним фрескам епохи Відродження.

Альбер сказав, що його дружина з ентузіазмом ставиться до проєкту.

"Княгиня Шарлін була схвильована і щаслива, коли ми змогли виконати цю роботу. Минулого року вона показувала деяким своїм гостям парадні апартаменти, і їй дуже сподобалося показувати їм фрески", — сказав князь, порівнявши свою дружину зі своєю завзятою матір'ю, актрисою Грейс., яка, переїхавши до Монако після весілля з Реньє, зайнялася відновленням палацу

Втім, швидше за все, чутки про розлучення Альбера та Шарлін не припиняться. Вона була відсутня в Монако більшу частину 2021 року, коли лікувалася у своїй рідній Південній Африці.

Після цього вона була госпіталізована до швейцарської клініки для лікування від виснаження. І дуже рідко супроводжувала чоловіка на офіційних заходах. Повідомлялося, що вона навіть уклала з ним контракт, за яким їй оплачують виконання її обов'язків.