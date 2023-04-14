Княгиня Шарлін вийшла у світ у шикарній сукні за 8 тисяч доларів

Княгиня Монако супроводжувала свого чоловіка на гала-вечорі, який влаштували на їхню честь у Флоренції.

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Княгиня Монако Шарлін вийшла у світ у приголомшливому мерехтливому платті. Вона супроводжувала свого чоловіка на гала-вечорі у Флоренції, де князеві Альберу подарували портрет його матері, знаменитої актриси Грейс Келлі. Про це пише Daily Mail.

45-річна Шарлін та 65-річний Альбер учора ввечері відвідали розкішний прийом, присвячений 160-річчю консульства Монако.

Княгиня Шарлін вийшла у світ у розкішній чорній сукні Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

На вечорі князю подарували портрет його покійної матері, актриси Грейс Келлі, авторства художника Нано Кампеджі. Келлі померла 1982 року, після того, як її автомобіль зірвався зі скелі.

Шарлін виглядала приголомшливо у розкішній чорній сукні від бренду Akris за вісім тисяч доларів. Сукня, розшита паєтками, відкривала її спину, плечі та декольте.

Княгиня Шарлін вийшла у світ у розкішній чорній сукні Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Вона дозволила сукні говорити за себе та одягла стримані прикраси: маленькі сережки-гвоздики та обручку.

Князь виглядав дуже елегантно в чорному смокінгу, білій сорочці та краватці-метелику.

Шарлін та Альбер у Флоренції всіляко демонстрували, що чутки про їхнє швидке розлучення необґрунтовані та напередодні разом відвідали Фонд знаменитого співака Андреа Бочеллі.

Князь Альбер та княгиня Шарлін зустрілися з Андреа Бочеллі Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Нагадаємо, чутки про розлучення княжого подружжя з'явилися після того, як Шарлін провела в ПАР більшу частину 2021 року, а потім довго лікувалась у Швейцарії, практично не з'являючись на публіці.

Минулого місяця вона приїхала до Мілана без обручки, так що таблоїди так активно стали обговорювати ймовірне розставання, що офіційному палацу довелося виступити зі спростуванням і заявити, що Шарлін і Альбер щасливі разом і розлучатися не збираються.

Втім, чутки про проблеми у сім'ї Альбера ходять давно, ще з дня весілля. Тоді французькі ЗМІ охрестили Шарлін "нареченою, що втекла", розписуючи, як вона нібито намагалася втекти перед церемонією.

Паризький журнал новин повідомив, що Шарлін була зупинена в аеропорту Ніцци після того, як нібито дізналася "сумні" одкровення про особисте життя свого майбутнього чоловіка. Стверджувалося, що її затримали в аеропорту Ніцци та відібрали у неї паспорт.