Дочь Мадонны появилась на публике в ультракороткой юбке (фото)

Лурдес Леон в дерзким образе помогла приятелям на гаражно распродаже.

26-летняя дочь поп-иконы Мадонны Лурдес Леон была замечена в очень смелом образе. Девушка помогала друзьям на гаражной распродаже в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода на публику Лурдес Леон, которая также известна под псевдонимом Лолахол, надела ультракороткую юбку с бело-голубым принтом и подходящие трусы. Она соединила откровенную юбку с белой майкой, белыми носками до бедра с синими и красными полосками сверху и необычными спортивными кроссовками.

Лицо девушки украшали черные солнцезащитные очки, а на шее у нее был повязан черный шарф. У Лурдес также была сумочка, перекинутая через одно плечо.

Напомним, недавно Лурдес Леон стала героиней нового номера журнала The Face, для обложки которого снялась в черных стрингах, ботфортах и кожаной куртке верхом на байке. В интервью журналу она призналась, что "сильно полагается на свое тело как на средство самовыражения", а также рассказала о собственной сексуальности и отношениях со своей звездной мамой.

Ранее Фокус писал, что Лурдес Леон призналась, что она "ничто без своей семьи".