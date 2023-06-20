20 июня 2023 года: Феодота Анкирского — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя физически работать и купаться в открытых водоемах.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Феодота Анкирского. Он жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана, который уничтожал христиан. Феодот прятал в своем доме верующих, бежавших от жестокости царя, кормил их, а еще посещал мучеников в темницах, проводил христианские захоронения. За это Феодот был поддан страшным пыткам, а вскоре — жестоко убит.
Что нельзя делать 20 июня:
- физически работать;
- купаться в открытых водоемах;
- употреблять алкоголь;
- злословить.
Народные приметы и поверья:
- теплая погода – к большому урожаю ржи;
- пчелы сидят на стенках улья – к жаре;
- темнеют солнечные лучи – скоро будет гроза;
- пауки за ночь расширили паутину – к теплу и ясной погоде.
День ангела празднуют:
Валерия, Мария.
Родились в этот день:
1967 год — Николь Кидман, австралийская и американская актриса, певица, продюсер, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми", BAFTA и др.
Также в этот день:
1768 год — украинские гайдамаки берут Умань;
1792 год — Великая французская революция: народное восстание в Париже;
1840 год — Сэмюэл Морзе получает патент на телеграф;
1990 год — Бундестаг ФРГ принимает решение о переносе столицы из Бонна в Берлин;
1993 год — первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем;
2003 год — создают фонд Викимедиа.