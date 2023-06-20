20 июня 2023 года: Феодота Анкирского — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя физически работать и купаться в открытых водоемах.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память Феодота Анкирского. Он жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана, который уничтожал христиан. Феодот прятал в своем доме верующих, бежавших от жестокости царя, кормил их, а еще посещал мучеников в темницах, проводил христианские захоронения. За это Феодот был поддан страшным пыткам, а вскоре — жестоко убит.

Что нельзя делать 20 июня:

физически работать;

купаться в открытых водоемах;

употреблять алкоголь;

злословить.

Народные приметы и поверья:

теплая погода – к большому урожаю ржи;

пчелы сидят на стенках улья – к жаре;

темнеют солнечные лучи – скоро будет гроза;

пауки за ночь расширили паутину – к теплу и ясной погоде.

День ангела празднуют:

Валерия, Мария.

Родились в этот день:

1967 год — Николь Кидман, австралийская и американская актриса, певица, продюсер, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми", BAFTA и др.

Также в этот день:

1768 год — украинские гайдамаки берут Умань;

1792 год — Великая французская революция: народное восстание в Париже;

1840 год — Сэмюэл Морзе получает патент на телеграф;

1990 год — Бундестаг ФРГ принимает решение о переносе столицы из Бонна в Берлин;

1993 год — первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем;

2003 год — создают фонд Викимедиа.