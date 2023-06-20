Модные тренды лета 2023: топ-5 самых актуальных сумок по версии Андре Тана

Удачно подобранная к летнему ансамблю сумка способна изменить настроение любого образа.

Сумка практически всегда является неотъемлемой частью любого образа, а летом она гармонично дополняет ансамбль и может стать ярким акцентом, а также полностью изменить настроение лука. Как и на обувь, на сумки есть своя мода. Какие именно сумки лучше всего носить летом 2023, рассказал и показал в своем Instagram известный украинский дизайнер Андре Тан.

Плетеный таут

По словам дизайнера, плетеные сумки всегда вызывают ассоциации с морским настроением, отпуском и безмятежностью, даже если лето проходит в мегаполисе. Этим летом он рекомендует обратить внимание на твердый плетеный таут, в который уместится все и даже чуть больше.

Фото: andre_tan_official/instagram

Поясная сумка

Такая сумка – беспроигрышный выбор для тех, кто любит бродить по городу с кофе в одной руке и телефоном в другой. Летом 2023 это стильно, очень удобно и трендово.

"И поясные сумки уже давно не только о спорте. Есть много элегантных вариантов, которые прекрасно сочетаются с летними платьями и юбками", – подчеркнул Тан.

Фото: andre_tan_official/instagram

Сумка-седло

Сумка-седло – одна из самых трендовых вещей, и ее можно увидеть во многих летних коллекциях известных брендов. Сегодня в тренде – как большие, так и маленькие сумки-седла. Что касается цвета, то он может быть любой: от классического коричневого до ярких – зеленых и розовых. Тан советует не бояться экспериментировать.

Фото: andre_tan_official/instagram

Цветочные мотивы на сумках

Цветочный принт – воплощение лета, красоты и женственности. Сумка с цветочным принтом придаст свежести, яркости и настроения гардеробу. Главное – разумно сочетать их: не перебирайте с комбинациями разных принтов в одном образе.

Фото: andre_tan_official/instagram

Сумка карго

Стиль карго – это не только стильно, но и очень практично. Сумки с "пухлыми" откидными карманами не стали исключением, и летом 2023 они на пике популярности. Дизайнер не рекомендует выбирать большие модели, чтобы не утяжелять легкий образ, и советует сделать выбор в пользу миниатюрных вариантов из нейлона или просторных таутов из натурального хлопка.

Фото: andre_tan_official/instagram

Ранее Фокус писал, какая обувь наиболее популярна летом 2023.