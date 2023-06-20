Хейли Бибер приобрела платье украинского бренда (фото)

Образ идеально подчеркивает фигуру и стоит 25 тысяч гривен.

26-летняя американская модель Хейли Бибер приобрела платье украинского бренда. О новом выходе знаменитости пишет Just Jared.

Звезда подиумов и ее муж Джастин Бибер прогулялись по Нью-Йорку. Для романтического ужина с возлюбленным дочь Стивена Болдуина выбрала образ в стиле Barbiecore. Она продемонстрировала нежно-розовое платье с топом-бюстье и драпировкой на бедрах украинского бренда Anna October.

Платье Waterlily из коллекции весна-лето 2023, идеально подчеркивающее фигуру, стоит на официальном сайте бренда 620 евро (около 25 тысяч грн).

Волосы звезда собрала в пучок, добавив к образу черную сумочку-багет и темные балетки. В качестве аксессуаров Хейли выбрала золотое колье и лаконичные серьги.

Хейли Бибер Фото: Getty Images

Тем временем канадский музыкант был в более обыденном образе — джинсах, черной футболке и белых кроссовках. К аутфиту он добавил темные очки и коричневую кепку.

Хейли Бибер Фото: Getty Images

В образах украинских брендов все чаще появляются на публике мировые звезды. В частности, они выбирают шляпки от Руслана Багинского, платья от Светланы Бевзы.

Напомним, Хейли Бибер посетила вечеринку в мини-платье с глубоким декольте.

Также Фокус писал о вдохновении Хейли Бибер гардеробом Джастина.