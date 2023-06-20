Редкий кадр: няня детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма была замечена в элегантном образе

Испанская суперняня Мария Тереза Туррион Борралло пришла в семью Кембриджей, когда их первенцу, принцу Джорджу, было шесть месяцев.

Няня детей принца и принцессы Уэльских, 52-летняя Мария Тереза Туррион Борралло, – личность известная, но очень непубличная. Несмотря на то, что она воспитывает наследников престола, женщина держится в тени от СМИ, поэтому каждое ее появление на публике становится настоящим инфоповодом. В этом году она вместе с королевской четой посетила Trooping the Color, пишет Hello.

Марию сняли в тот момент, когда она фотографировала на свой телефон Кейт и троих ее детей, ожидающих посадки в королевскую карету перед началом парада.

На снимках, сделанных в Букингемском дворце, женщина выглядит элегантно в темном платье, которое она дополнила кремовым жакетом и соответствующей шляпкой. Ее наряд был невероятно похож на тот, который она носила во время торжеств по случаю коронации короля Чарльза. Испанская няня из Норланда была рядом с семьей Уильяма и Кейт на каждом особом событии и событии, включая похороны покойной королевы и коронацию нового монарха и его жены.

Мария Тереза Туррион Борралло стала няней принца Джорджа, когда ему исполнилось шесть месяцев. Принц Уильям и Кейт никогда не говорили о своей няне и только подтвердили, что она работает на них, в кратком заявлении, опубликованном еще в 2014 году, после того, как она была сфотографирована катающей коляску принца Джорджа по Гайд-парку. Женщина сопровождала пару в королевском туре по Новой Зеландии и Австралии.

Мария обучалась в Norland College, колледже по уходу за детьми в Бате, выпускники которого работают в самых богатых семьях. Прежде, чем стать королевской няней, она работала с другими известными семьями из высшего общества. Именно оттуда Кембриджи узнали о ней и наняли ее.

Марию называют "испанской суперняней" Фото: Getty

"Она не замужем, и у нее нет парня, поскольку ее жизнь полностью посвящена семье, с которой она работает", – рассказали инсайдеры прессе.

Кроме принца Джорджа, Мария воспитывает его сестру, принцессу Шарлотту, и принца Луи.

Няня с маленьким принцем Джорджем Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что Мария жила вместе с Уильямом, Кейт и их тремя детьми, пока семья не переехала в коттедж Аделаида в Виндзоре. В новом доме семьи пять комнат, по сравнению с квартирой 1а Кенсингтонского дворца, в которой было 20 комнат, и считается, что няня теперь живет неподалеку.