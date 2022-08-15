Няня детей герцогов Кембриджских впервые не будет жить с королевской семьей

Вскоре семья принца Уильяма поменяет место жительства, и их новый дом является довольно скромным.

После переезда герцогов Кембриджских в коттедж Adelaide Cottage в поместье Виндзор постоянная няня их детей, Мария Борралло, будет жить отдельно от Кейт Миддлтон, принца Уильяма и их трех детей: Джорджа, Шарлотты и Луи, сообщает The Telegraph.

Как известно, этим летом герцог и герцогиня Кембриджские собираются переселить свою семью из Кенсингтона в западном Лондоне в коттедж Аделаида в Беркшире, чтобы быть ближе к королеве. В особняке всего четыре спальни, поэтому еще одной комнаты для няни нет., и она поселится в другом месте.

Борралло была нанята Кейт и Уильямом, когда их первенцу Джорджу было восемь месяцев, и теперь она так же прилежно заботится о семилетней принцессе Шарлотте и четырехлетнем принце Луи. "Испанская суперняня" обучалась в престижном Норландском колледже, который с 1892 года выпускает нянь для богатых и знаменитых.

Adelaide Cottage, куда переезжает семья Кембриджей, был восстановлен в 1831 году. Он внесен в список памятников архитектуры II степени и расположен всего в нескольких минутах ходьбы от часовни Святого Георгия и Виндзорского замка. Площадь поместья – 655 акров.

[ + – ] Коттедж Аделаида находится недалеко от Виндзорского замка, где живет королева

Уже с сентября все трое детей герцогов пойдут в местную школу.

По словам источников, близких к семье, Кейт и Уильям очень хотели иметь скромный дом, чтобы начать новую жизнь в Виндзоре:

"Аделаида Коттедж отвечает всем требованиям, потому что это дом с четырьмя спальнями, и им больше не нужно, так как у них нет постоянного персонала. У них не было других требований, кроме приятного семейного дома рядом со школами и поближе к королеве. Они были непреклонны, они не хотели ничего слишком эффектного или чего-либо, что требовало ремонта или дополнительной безопасности, чтобы не быть обузой для налогоплательщика".

Ранее мы писали о том, что утро герцогов Кембриджских мало чем отличается от утра тысяч семей обычных британцев.