Что едят на завтрак принц Уильям, Кейт Миддлтон и их трое детей

Утро герцога и герцогини Кембриджских с тремя детьми очень похоже на то, как начинается день обычной британской семьи.

Можно подумать, что утро королевской семьи Великобритании отличается от того, как начинается день в обыкновенной британской семье. Это не совсем так. Как известно, Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются, чтобы жизнь их детей была как можно больше похожа на жизнь обычных британцев. Именно поэтому их день начинается с совместного завтрака, ссор из-за того, какую музыку слушать, а также попыток в спешке отвезти детей в школу перед работой.

Как пишет Hellomagazine, любимый завтрак наследников Кембриджей — девятилетнего Джорджа, семилетней Шарлотты и четырехлетнего Луи — хлопья и яблоки. Как известно, овсянку для своих детей герцогиня выбирает лично. Блюдо готовят по особому рецепту: хлопья не варят, а запекают, благодаря чему она приобретает ореховый вкус и сохраняет все витамины.

Сама Кейт Миддлтон — большая поклонница смузи. Обычно на завтрак она смешивает в блендере кейл, спирулину, матчу, салат ромэн, шпинат, кинзу и чернику и наслаждается готовым блюдом. А вот принц Уильям предпочитает более плотную еду. На завтрак он обычно выбирает питу с мясом или гамбургер.

Герцог Кембриджский признается, что каждое утро сопровождается скандалом из-за того, какая музыка играет в доме, пока дети собираются в школу.

"Чаще всего по утрам между Шарлоттой и Джорджем происходит ссора из-за того, какая песня играет… И теперь я должен в основном расставить приоритеты, чтобы однажды кто-то сделал это, а в другой день настала очередь кого-то другого. Так что Джордж берет свое, затем Шарлотта ", — объяснял принц.

После того как дети собрались, герцог или герцогиня Кембриджские стараются сами отвезти их в школу. Как отмечала королевский репортер Эмили Нэш, для Кейт и Уильяма это крайне важно. Всякий раз, когда это возможно, они планируют свои мероприятия так, чтобы отвезти детей в школу, а также уложить их вечером спать, даже во время турне. Так, например, герцогиня Кембриджская везла принца Джорджа на учебу всего через пару дней после рождения принца Луи.

Разумеется, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма работает няня Мария Тереза ​​Туррион Борралло. Она помогает им с детьми с 2014 года.

Ранее Фокус писал о том, что в юности Кейт Миддлтон и принц Уильям любили проводить время в ночных клубах Лондона. Недавно в Сети появились снимки с тех зажигательных времен.