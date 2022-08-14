Що їдять на сніданок принц Вільям, Кейт Міддлтон та їхні троє дітей

Ранок герцога та герцогині Кембриджських із трьома дітьми дуже схожий на те, як починається день звичайної британської родини.

Можна подумати, що ранок королівської родини Великобританії відрізняється від того, як починається день у звичайній британській сім'ї. Це не зовсім так. Як відомо, Кейт Міддлтон і принц Вільям намагаються, щоб життя їхніх дітей було якомога більше схожим на життя звичайних британців. Саме тому їхній день починається зі спільного сніданку, сварок через те, яку музику слухати, а також спроб поспіхом відвезти дітей до школи перед роботою.

Як пише Hellomagazine, улюблений сніданок спадкоємців Кембриджів — дев'ятирічного Джорджа, семирічної Шарлотти та чотирирічного Луї — пластівці та яблука. Як відомо, вівсянку для своїх дітей герцогиня обирає особисто. Страву готують за особливим рецептом: пластівці не варять, а запікають, завдяки чому вона набуває горіхового смаку і зберігає всі вітаміни.

Сама Кейт Міддлтон — велика шанувальниця смузі. Зазвичай на сніданок вона змішує в блендері спіруліну, матчу, салат Ромен, шпинат, кінзу та чорницю і насолоджується готовою стравою. А ось принц Вільям віддає перевагу більш ситній їжі. На сніданок він зазвичай вибирає піту з м'ясом або гамбургер.

Герцог Кембриджський зізнається, щоранку супроводжується скандалом через те, яка музика грає в будинку, поки діти збираються до школи.

"Найчастіше вранці між Шарлоттою і Джорджем відбувається сварка через те, яка пісня грає... І тепер я повинен в основному розставити пріоритети, щоб одного разу хтось зробив це, а другого дня настала черга когось іншого. Так що Джордж бере своє, потім Шарлотта», – пояснював принц.

Після того, як діти зібралися, герцог або герцогиня Кембриджські намагаються самі відвезти їх до школи. Як зазначала королівський репортер Емілі Неш, для Кейт та Вільяма це вкрай важливо. Щоразу, коли це можливо, вони планують свої заходи так, щоб відвезти дітей до школи, а також укласти їх увечері спати, навіть під час турне. Так, наприклад, герцогиня Кембриджська везла принца Джорджа на навчання лише за кілька днів після народження принца Луї.

Зрозуміло, у Кейт Міддлтон та принца Вільяма працює няня Марія Тереза ​​Турріон Борралло. Вона допомагає їм із дітьми з 2014 року.

Раніше Фокус писав про те, що в юності Кейт Міддлтон та принц Вільям любили проводити час у нічних клубах Лондона. Нещодавно у Мережі з'явилися знімки з тих запальних часів.