У Мережі з'явилися знімки запальних вечірок із юною Кейт Міддлтон

У юності дружина принца Вільяма любила весело проводити час із друзями.

Герцогиня Кембриджська для багатьох шанувальників британської королівської родини є еталоном краси та стриманості та прикладом для наслідування. Вона завжди виглядає елегантно, чи то сукня в горошок від Alessandra Rich або спортивний лук від Sloane Ranger, гарно говорить, правильно посміхається, встигає виконувати обов'язки члена королівської родини та виховувати трьох дітей, мріючи про четверту. Одяг, в якому Кейт Міддлтон з'являється на публіці, ніколи не буває м'ятим, незважаючи на те, що дружина принца Вільяма багато їздить в машині. А на фотографіях герцогиня Кембриджська завжди виходить вдало.

Однак нещодавно користувачі Tik-Tok згадали часи, коли Кейт Міддлтон виглядала веселою, трохи незграбною і носила не ідеальну зачіску. Це була середина 2000-х, коли майбутня дружина принца Вільяма любила проводити час у Лондонських клубах. Разом із численними друзями принца Вільяма вони замовляли шампанське та коктейлі з маракуї, багато танцювали та поверталися додому о третій ночі, де їх уже чекали папараці. Саме ці кумедні знімки нещодавно з'явилися у соцмережах. Про це пише Vogue.

Найчастіше Вільям та Кейт відпочивали в клубах Boujis або Mahiki у Лондоні, де вони замовляли шампанське, горілку та коктейлі з маракуї. О третій годині ночі вони поверталися додому, де на них уже чекали папараці.

"Вечірка на повну котушку", — говорить підпис у TikTok, де опублікували фотографії веселої Кейт Міддлтон. Відео встигли подивитися понад 5,6 мільйонів людей.

На одному знімку Кейт з волоссям, що розвівається, танцює з принцом Вільямом після того, як вони закінчили Сент-Ендрюс і обоє повернулися до Лондона. На іншому герцогиня Кембриджська ховає обличчя від камер після короткого розлучення з принцом у 2007 році. На третьому вона сидить у машині з розчервонілими щоками.

[ + – ] Кейт Міддлтон у 2007 році на вечірці з друзями Фото: Getty Images

Фотографії того періоду її життя — після закінчення університету і до заручин зі спадкоємцем британського престолу — немов візуальна капсула часу нагадують про те, яка швидкоплинна юність, і якими живими та наповненими бувають люди в цей час.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська в юності Фото: Getty Images

Для багатьох шанувальників королівської родини цей задерикуватий період юних Кейт Міддлтон та принца Вільяма залишався мало освітленим у поп-культурі. І дуже дарма. Лише вбрання герцогині Кембриджської з 2000-х гідні того, щоб бути поміченими.

На фотографіях під час вечірок Кейт позує у топах із завищеною талією, яскравих сукнях із модним принтом та масивних намистах — як відомо, на той час вона вибирала аксесуари бренду Jigsaw. Герцогиня Кембриджська носила чоботи до колін, а ще користувалася великою кількістю пудри та бронзера.

[ + – ] Кейт Міддлтон у чоботях до колін Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Міддлтон у блискучій сукні на вечірці Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Міддлтон у машині Фото: Getty Images

Варто зазначити, що Кейт Міддлтон у ті роки зовсім не виглядала недоречно. Насправді, вона одягалася і фарбувалася, як будь-яка звичайна дівчина її віку, яка воліє весело проводити час із друзями у клубах. Дивно, що їй вдавалося відпочивати на повну котушку, бо таблоїди відстежували кожен її рух.

До речі, всі фотографії, показані в Tik-Tok, зроблені протягом короткого періоду, коли принц Вільям та Кейт розійшлися.

[ + – ] Кейт Міддлтон танцює на вечірці Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Міддлтон танцює на вечірці Фото: Getty Images

"Багато хто на місці Кейт могли б нудитися, але вона була не в настрої вдаватися до тривалої жалості до себе. Натомість вона одягла сміливе обличчя і мінісукню, що оголює стегна, і влаштувала вечірку" — говорила королівська авторка Кейт Ніколл Vanity Fair у той час пояснюючи веселий настрій Кейт Міддлтон.

[ + – ] Кейт Міддлтон відривалася на повну котушку Фото: Getty Images

Є щось захопливе у тому, що ці фотографії є. В епоху бездоганних знімків у соціальних мережах приємно думати, що навіть у найідеальніших людей, якими постають перед нами королівські особи, є смішні клубні фотографії їхньої юності, за які може бути трошки соромно.

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