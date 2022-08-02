У мережі з'явилися фото юних і нетверезих Кейт Міддлтон і принца Вільяма

На фотографіях герцог і герцогиня Кембриджські зоображені в перші дні знайомства.

У принца Вільяма та Кейт Міддлтон був довгий роман, перш ніж вони одружилися й обзавелися трьома прекрасними дітьми. І як відомо, у молодості вони не були такими витонченими та вишуканими, як зараз. Нещодавно в TikTok запустили вірусний ролик із фотографіями принца Вільяма та Кейт Міддлтон із часів студентства.

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На знімках герцог і герцогиня Кембриджські зображені в перші дні знайомства. Вони мають вигляд молодих, щасливих і дуже розслаблених.

Відео зі знімками королівського подружжя в юності набрало приголомшливі чотири мільйони переглядів, а також численні коментарі як від королівських шанувальників, так і недоброзичливців.

Деякі користувачі відзначили, що Кейт і Вільям мають такий вигляд, як і належить молодим людям у студентські роки, — щасливий і трохи п'яний.

Фото: Скріншот TikTok Фото: Скріншот TikTok Фото: Скріншот TikTok Фото: Скріншот TikTok

"Як і всі молоді люди... Це мило... і нормально", — написав один із шанувальників королівської родини.

При цьому інші зазначили, що якби на знімках були зафіксовані принц Гаррі та Меган Маркл, то реакція була б протилежною.

"Якби це були Гаррі та його дружина, це був би скандал", — зазначив інший користувач TikTok.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям познайомилися під час навчання в Сент-Ендрюсі у 2001 році. Герцог Кембриджський помітив майбутню дружину під час модного показу, коли Кейт ішла подіумом у напівпрозорій сукні. Говорячи про їхній університетський роман, принц Вільям одного разу сказав: "Ми були друзями більше року".

2004 року їхній роман став офіційним. Пара кілька разів розлучалася через високий інтерес із боку ЗМІ та громадського тиску, який неминучий у разі роману з королівським спадкоємцем. При чому один раз принц Вільям кинув Кейт прямо за допомогою телефона.

Нарешті, 2011 року, через 10 років після знайомства, пара одружилася. Принц Вільям розповідав, що зробив пропозицію Кейт Мідлтон в Африці. Ця країна стала знаковою для герцога Кембриджського та його молодшого брата принца Гаррі після трагічної загибелі їхньої матері принцеси Діани. Саме в Африці обидва спадкоємці британського престолу змогли знайти втіху після важкої втрати.

Фокус раніше писав про те, що принц Вільям показав зворушливе відео зі своєю семирічною дочкою принцесою Шарлоттою.