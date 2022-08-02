В Сети появились фото юных и нетрезвых Кейт Миддлтон и принца Уильяма

На фотографиях герцог и герцогиня Кембриджские запечатлены в первые дни знакомства.

У принца Уильяма и Кейт Миддлтон был долгий роман, прежде чем они поженились и обзавелись тремя прекрасными детьми. И как известно, в молодости они не были такими утонченными и изысканными, как сейчас. Недавно в TikTok запустили вирусный ролик с фотографиями принца Уильяма и Кейт Миддлтон со времен студенчества.

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На снимках герцог и герцогиня Кембриджские запечатлены в первые дни знакомства. Они выглядят молодыми, счастливыми и очень расслабленными.

Видео со снимками королевской четы в юности набрало ошеломляющие четыре миллиона просмотров, а также многочисленные комментарии как от королевских поклонников, так и от недоброжелателей.

Некоторые пользователи отметили, что Кейт и Уильям выглядят, как и положено молодым людям в студенческие годы — счастливыми и слегка пьяными.

Фото: Скриншот TikTok Фото: Скриншот TikTok Фото: Скриншот TikTok Фото: Скриншот TikTok

"Как и все молодые люди… Это мило… и нормально" — написал один из поклонников королевской семьи.

При этом другие отметили, что если бы на снимках были запечатлены принц Гарри и Меган Маркл, то реакция была бы прямо противоположной.

"Если бы это были Гарри и его жена, это был бы скандал" — отметил другой пользователь TikTok.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюс в 2001 году. Герцог Кембриджский заметил будущую супругу во время модного показа, когда Кейт шла по подиуму в полупрозрачном платье. Говоря об их университетском романе, принц Уильям однажды сказал: "Мы были друзьями больше года".

В 2004 году их роман стал официальным. Пара несколько раз расставалась из-за высокого интереса со стороны СМИ и общественного давления, которое неизбежно в случае романа с королевским наследником. При чем один из разов принц Уильям бросил Кейт прямо по телефону.

Наконец, в 2011 году, спустя 10 лет после знакомства, пара поженилась. Принц Уильям рассказывал, что сделал предложение Кейт Миддлтон в Африке. Эта страна стала знаковой для герцога Кембриджского и его младшего брата принца Гарри после трагической гибели их матери принцессы Дианы. Именно в Африке оба наследника британского престола смогли найти утешения после тяжелой утраты.

Фокус ранее писал о том, что принц Уильям показал трогательное видео со своей семилетней дочерью принцессой Шарлоттой.