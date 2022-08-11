В Сети появились снимки зажигательных вечеринок с юной Кейт Миддлтон

В юности супруга принца Уильяма любила весело проводить время с друзьями.

Герцогиня Кембриджская для многих поклонников британской королевской семьи является эталоном красоты и сдержанности и примером для подражания. Она всегда выглядит элегантно, будь то платье в горошек от Alessandra Rich или спортивный лук от Sloane Ranger, красиво говорит, правильно улыбается, успевает выполнять обязанности члена королевской семьи и воспитывать троих детей, мечтая о четвертом. Одежда, в которой Кейт Миддлтон появляется на публике никогда не бывает мятой, несмотря на то, что супруга принца Уильяма много ездит в машине. А на фотографиях герцогиня Кембриджская всегда получается удачно.

Однако недавно пользователи Tik-Tok вспомнили времена, когда Кейт Миддлтон выглядела веселой, слегка неуклюжей и носила не идеальную прическу. Это была середина 2000-х, когда будущая супруга принца Уильяма любила проводить время в Лондонских клубах. Вместе с многочисленными друзьями принца Уильяма они заказывали шампанское и коктейли из маракуйи, много танцевали и возвращались домой в три часа ночи, где их уже поджидали папарацци. Именно эти забавные снимки недавно появились в соцсетях. Об этом пишет Vogue.

Чаще всего Уильям и Кейт отдыхали в клубах Boujis или Mahiki в Лондоне, где они заказывали шампанское, водку и коктейли из маракуйи. В три часа ночи они возвращались в ночь, где их уже ждали папарацци.

"Вечеринка на полную катушку", — гласит подпись в TikTok, где опубликовали фотографии веселой Кейт Миддлтон. Видео успели посмотреть более 5,6 миллионов человек.

На одном снимке Кейт с развевающимися волосами танцует с принцем Уильямом после того, как они окончили Сент-Эндрюс и оба вернулись в Лондон. На другом герцогиня Кембриджская прячет лицо от камер после короткого расставания с принцем в 2007 году. На третьем она сидит в машине с раскрасневшимися щеками.

[ + – ] Кейт Миддлтон в 2007 году на вечеринке с друзьями Фото: Getty Images

Фотографии того периода ее жизни — после окончания университета и до помолвки с наследником британского престола — словно визуальная капсуле времени напоминают о том, как быстротечна юность, и какими живыми и наполненными бывают люди в это время.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская в юности Фото: Getty Images

Для многих поклонников королевской семьи этот задорный период юных Кейт Миддлтон и принца Уильяма оставался мало освещенным в поп-культуре. И очень зря. Одни только наряды герцогини Кембриджской из 2000-х достойны того, чтобы быть замеченными.

На фотографиях во время вечеринок Кейт позирует в топах с завышенной талией, ярких платьях с модным принтом и массивных ожерельях — как известно, в то время она выбирала аксессуары бренда Jigsaw. Герцогиня Кембриджская носила сапоги до колен, а еще пользовалась большим количеством пудры и бронзера.

[ + – ] Кейт Миддлтон в сапогах до колен Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Миддлтон в блестящем платье на вечеринке Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Миддлтон в машине Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон в те годы вовсе не выглядела неуместно. На самом деле, она одевалась и красила, как любая обычная девушка ее возраста, предпочитающая весело проводить время с друзьями в клубах. Удивительно, что ей удавалось отдыхать на полную катушку при том, что таблоиды отслеживали каждое ее движения.

Кстати, все фотографии, показанные в Tik-Tok, сделаны в течение короткого периода, когда принц Уильям и Кейт расстались.

[ + – ] Кейт Миддлтон танцует на вечеринке Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Миддлтон танцует на вечеринке Фото: Getty Images

"Многие на месте Кейт могли бы хандрить, но она была не в настроении предаваться длительной жалости к себе. Вместо этого она надела смелое лицо и мини-платье, обнажающее бедра, и устроила вечеринку" — говорила королевский автор Кейт Николл Vanity Fair в то время, объясняя веселое настроение Кейт Миддлтон.

[ + – ] Кейт Миддлтон отрывалась на полную катушку Фото: Getty Images

Есть что-то захватывающее в том, что эти фотографии есть. В эпоху безупречных снимков в социальных сетях приятно думать, что даже у самых идеальных людей, какими предстают перед нами королевские особы, есть смешные клубные фотографии их юности, за которые может быть немножко стыдно.

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