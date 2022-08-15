Няня дітей герцогів Кембриджських вперше не житиме з королівською родиною

Незабаром сім'я принца Вільяма поміняє місце проживання, і їх новий будинок досить скромний.

Після переїзду герцогів Кембриджських до котеджу Adelaide Cottage у маєтку Віндзор постійна няня їхніх дітей, Марія Борралло, житиме окремо від Кейт Міддлтон, принца Вільяма та їхніх трьох дітей: Джорджа, Шарлотти та Луї, повідомляє The Telegraph.

Як відомо, цього літа герцог і герцогиня Кембриджські збираються переселити свою сім'ю з Кенсінгтона в західному Лондоні до котеджу Аделаїда в Беркширі, щоб бути ближчим до королеви. В особняку всього чотири спальні, тому ще однієї кімнати для няні немає, і вона оселиться в іншому місці.

Борралло найняли Кейт і Вільям, коли їхньому первісткові Джорджу було вісім місяців, і тепер вона так само старанно піклується про семирічну принцесу Шарлотту і чотирирічного принца Луї. "Іспанська суперняня" навчалася в престижному Нормандському коледжі, який з 1892 випускає нянь для багатих і знаменитих.

Adelaide Cottage, куди переїжджає родина Кембриджів, відновлено у 1831 році. Він внесений до списку пам'яток архітектури II ступеня і розташований лише за кілька хвилин ходьби від каплиці Святого Георгія та Віндзорського замку. Площа маєтку — 655 акрів.

[ + – ] Котедж Аделаїда знаходиться недалеко від Віндзорського замку, де мешкає королева

Вже з вересня усі троє дітей герцогів підуть до місцевої школи.

За словами джерел, близьких до сім'ї, Кейт та Вільям дуже хотіли мати скромний будинок, щоб розпочати нове життя у Віндзорі:

"Аделаїда Котедж відповідає всім вимогам, тому що це будинок з чотирма спальнями, і їм більше не потрібно, тому що у них немає постійного персоналу. Вони не мали інших вимог, крім приємного сімейного будинку поряд зі школами і ближче до королеви. Вони були непохитні, вони не хотіли нічого надто ефектного або чогось, що вимагало ремонту або додаткової безпеки, щоб не бути тягарем для платника податків".

Раніше ми писали про те, що ранок Кембриджських герцогів мало чим відрізняється від ранку тисяч сімей звичайних британців.