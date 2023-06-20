В Калифорнии с вертолетами ищут звезду фильма "Девушка с татуировкой дракона"

Британский актер Джулиан Сэндс пропал еще в январе, но спасатели не теряют надежды найти его живым.

В Калифорнии продолжаются поиски 65-летнего английского актера Джулиана Сэндса. Он пропал в районе горы Болди во время похода еще в январе этого года. Об этом пишет Daily Mail.

В понедельник власти выпустили пресс-релиз, в котором сообщалось, что поисковые работы продолжаются.

Департамент шерифа округа Сан-Бернардино с января провел восемь поисковых экспедиций на земле и в воздухе в поисках Сэндса.

В поисках участвовало более 80 волонтеров и спасателей, но Сэндса так и не нашли.

Джулиан Сэндс на церемонии премии "Бафта" Фото: Getty

"Несмотря на недавнее потепление, некоторые участки горы остаются недоступными из-за экстремальных условий. Несколько областей включают крутые обрывы и овраги, в которых все еще есть снег и лед", — говорится в сообщении.

Джулиан Сэндс известен своими ролями в фильмах, номинированных на "Оскар" вроде "Комнаты с видом". Также он исполнил главную роль в скандальном фильме "Елена в ящике".

Кроме этого он снимался в фильмах "Поля смерти", "Покидая Лас-Вегас", "Чернокнижник", "Тринадцать друзей Оушена", "Девушка с татуировкой дракона", "Скрюченный домишко" и многих других.

Трейлер фильма "Чернокнижник"

Его объявили пропавшим без вести 13 января этого года. Он отправился в поход на вершину Болд в горах Сан-Габриэль в Калифорнии. Его автомобиль обнаружили у подножия горы.

Джулиан известен, как заядлый любитель активного отдыха, покоривший горы по всему миру.

Джулиан Сэндс Фото: Getty Images

У Сэндса есть две дочери от американской журналистки Евгении Читковиц, на которой он женился в 1990 году, и сын Генри от первой жены Сары Сэндс, бывшего редактора программы Today на BBC Radio 4.

Его брат Ник в январе сказал, что все еще надеется, что его брат жив.

Напомним, ранее в больницу попал известный голливудский актер Джейми Фокс. Семья сообщила, что с ним не случилось ничего серьезного, но домой он вернулся только через несколько дней.