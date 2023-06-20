Том Круз появился на публике с бывшей девушкой (фото)

В 2021 и 2022 году Крузу и актрисе Хейли Этвелл приписывали роман, хотя они отрицали это.

60-летний американский актер Том Круз был замечен на публике с бывшей девушкой. Об этом пишет Daily Mail.

Круз страстно обнял свою, по слухам, бывшую возлюбленную Хейли Этвелл в Риме. Знаменитости посетили мероприятия накануне мировой премьеры фильма "Миссия невыполнима: Расплата мертвых".

Сначала Том Круз и Хейли появились на официальной части мероприятий, позируя на красной дорожке. А потом их заметили на вечеринке в местном отеле, где они обнимались.

На публику Этвелл вышла в черном элегантном платье, добавив к образу роскошное колье. Тем временем Том был в классическом синем костюме с белой рубашкой. К луку он добавил солнцезащитные очки.

В 2021 и 2022 годах ходили слухи, что Том и Хейли были в романтических отношениях, но 41-летняя актриса пыталась опровергнуть слухи о том, что у них были романтические отношения.

Том Круз и Хейли Этвелл Фото: Getty Images

Отметим, что мировая премьера картины запланирована на 10 июля 2023 года в Риме, всего за два дня до премьеры фильма в США.

Том Круз в Риме Фото: Getty Images

Напомним, 60-летний Том Круз хотел продолжать интрижку с певицей Шакирой.

Также Фокус писал о напряженных отношениях Тома Круза и его единственной биологической дочери Сури.