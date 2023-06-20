На субмарине, пропавшей у "Титаника", находится британский миллиардер-экстремал Хэмиш Хардинг

Подводный аппарат OceanGate Expeditions пропал в четыре утра. На его борту находятся состоятельные пассажиры, заплатившие по 250 тысяч долларов за билет.

На борту субмарины OceanGate находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также один из богатейших людей Пакистана с сыном. Об этом пишет DailyMail.

Хэмиш Хардинг является председателем частной авиастроительной компании Action Aviation. О том, что он на борту, сообщил его друг, астронавт НАСА Терри Виртс.

Виртс сообщил, что Хардинг отправил ему сообщение, сказав, что погода была плохой, так что им пришлось ждать следующего утра, чтобы отправиться на экскурсию.

Одно из последних фото Хэмиша Хардинга перед погружением Фото: Instagram actionaviationchairman

Хардинг установил мировой рекорд Гиннесса по самому продолжительному пребыванию на дне моря в 2021 году, погрузившись на батискафе в самое глубокое место на Земле, Марианскую впадину, за четыре часа 15 минут.

Это был один из трех мировых рекордов, установленных 58-летним спортсменом. Он поставил еще одну на самую длинную дистанцию — три мили, — пройденную по дну океана.

Его первый рекорд был установлен в 2019 году для самого быстрого кругосветного путешествия через Северный и Южный полюса на бизнес-джете Gulfstream 650ER. А в прошлом году он полетел в космос.

Говоря о путешествии на "Титаник", полковник Виртс добавил: "На самом деле они отправляются туда для веселого путешествия, но они также занимаются серьезной наукой. Обломки "Титаника" менялись с годами, он начал разрушаться. И на борту есть несколько ученых, которые на самом деле следят за "Титаником". Так что это была не просто забавная поездка, они на самом деле проводили настоящее исследование для всего человечества".

Компания OceanGate Expeditions организовывает экскурсии к затонувшему лайнеру "Титаник", который покоится на глубине 3750 м с 2020 года. Билет на субмарину стоит 250 тысяч долларов. Это путешествие должно было продлиться восемь дней.

Субмарина OceanGate

На борту субмарины в этот раз оказались генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, всемирно известный французский исследователь Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман Давуд.

Шахзада Давуд – один из богатейших людей Пакистана. Но в последнее время он живет в Великобритании, где у него в графстве Суррей шикарное имении. Шахзада женат на психологе Кристине, также у него есть дочь Алина.

Шахзада является заместителем председателя Engro Corporation, которая производит удобрения, продукты питания и энергию, а также Dawood Hercules Corporation, которая производит химикаты. Он родился в Пакистане, но переехал в Великобританию, где изучал право в Букингемском университете. Также он является членом правления благотворительной организации Prince's Trust.

Пропавшая туристическая подводная лодка с пятью людьми на борту в последний раз "подавала сигнал", когда она находилась прямо над пунктом назначения — "Титаником".

Субмарина OceanGate

Считается, что на подводной лодке достаточно кислорода, чтобы продержаться под водой до 12 часов дня четверга по британскому времени.

Подводная лодка, принадлежащая и управляемая OceanGate Expeditions, начала спуск около 4 часов утра в воскресенье.

Но экипаж потерял связь с базовым кораблем субмарины MV Polar Prince через час и 45 минут после двухчасового спуска, и теперь предпринимаются отчаянные попытки найти судно до того, как кончится воздух.

Спасатели признали, что субмарина могла застрять в обломках "Титаника", который находится в 370 милях от Ньюфаундленда в Канаде, но находится в водах США. Пилотируемая спасательная субмарина ВМС США не может спуститься на такую глубину, так что добраться до нее можно только с помощью транспортного средства с дистанционным управлением.

Напомним, один из членов экипажа субмарины ранее вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке.