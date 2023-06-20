"Проклятие Титаника": на борту пропавшей субмарины был один из богатейших людей Пакистана

Субмарина OceanGate Expeditions пропала накануне в 600 км от канадского острова Ньюфаундленд, где на глубине 3800 метров лежат останки "Титаника". На борту находятся пять человек: капитан, ученый и три туриста.

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48-летний житель Великобритании Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман Давуд находились на судне OceanGate Explorations "Титан", когда оно исчезло в Атлантике в воскресенье, 18 июня. Об этом пишет Daily Star.

Отец и сын находились на борту туристической подводной лодки, которая исчезла во время экспедиции к затонувшему "Титаника". Издание отмечает, что британский исследователь-миллиардер Хэмиш Хардинг ранее был опознан как еще один из пяти пропавших пассажиров.

"Наш сын Шахзада Давуд и его сын Сулейман отправились в путешествие, чтобы посетить остатки "Титаника" в Атлантическом океане. На данный момент связь с их подводным аппаратом потеряна, и информация ограничена", — сказали родные Шахзады Давуда.

Шахзада Давуд является одним из богатейших людей Пакистана Фото: Engro

Шахзада является одним из богатейших людей Пакистана и имеет тесные связи с Великобританией, являясь членом правления благотворительной организации Prince's Trust.

Предполагается, что другими пассажирами были французский исследователь Поль-Анри Наржоле и генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш.

Экспедиция стартовала из Ньюфаундленда, Канада, в субботу, 17 июня. Стоимость путешествия составляет 250 000 долларов на человека.

Генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш Фото: OceanGate

Субмарина OceanGate Expeditions пропала накануне в 600 км от канадского острова Ньюфаундленд, где на глубине 3800 метров лежат останки "Титаника". На борту находятся пять человек: капитан, ученый и три туриста. Батискаф должен посылать сигнал на базу каждые 15 минут. В понедельник вечером связь с ним пропала.

Подлодка погрузилась в воду в воскресенье утром. Это значит, что кислорода на борту хватит до полудня четверга. Британские спасательные команды находятся в состоянии полной готовности, чтобы помочь в поисках. К сожалению, эксперты заявили, что на данном этапе спасение кажется "маловероятным". Поиски осложняются тем, что на морском дне находится множество обломков "Титаника". Найти среди них небольшую субмарину в кромешной темноте крайне трудно.

"Глубина океана в среднем составляет около 4 км, так что этот подводный аппарат находится на большой глубине. Свет проникает только на глубину около одного километра. Там все происходит при кромешной тьме и давлении воды около 400 атмосфер. Мы знаем, где находится "Титаник", но мы не знаем, где находится подводный аппарат", — заявил исследователь Роберт Бласиак из Стокгольмского центра устойчивости.

Ранее Фокус писал, что один из членов экипажа пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь. Береговая охрана США подтвердила, что на борту пропавшей субмарины находятся пять человек. Вся команда сейчас сосредоточена на ожидании спасателей.

Также сообщалось, что в Атлантике пропал с радаров батискаф, который вез туристов к месту крушения "Титаника". Процесс подводной экскурсии, включая погружение, экспедицию и подъем занимает около восьми часов.