Софи, герцогиня Эдинбургская, вышла в свет в цветочном платье за две тысячи долларов

Супруга принца Эдварда поразила ярким летним платьем на дне Ордена Подвязки.

Накануне в Великобритании отмечали день Ордена Подвязки. Так что принц Уильям, король Чарльз и королева Камилла нарядились в бархатные мантии и шляпы с перьями. А Кейт Миддлтон и герцогиня Эдинбургская, Софи, ранее носившая титул графини Уэссекской, выбрали очаровательные наряды для посещения часовни Святого Георгия в Виндзорском замке. Об этом пишет Daily Mail.

Софи, супруга принца Эдварда, младшего брата короля, вышла в свет в шикарном цветочном платье Emilia Wickstead за почти две тысячи долларов.

Кейт Миддлтон и Софи, герцогиня Эдинбургская Фото: Getty Images

И присоединилась к Кейт в часовне Святого Георгия.

58-летняя Софи днем ранее отметила 24-ю годовщину свадьбы с младшим сыном королевы Елизаветы II, принцем Эдуардом, так что у нее были причины быть нарядной.

Ее платье с ярким цветочным принтом из тафты уже стало хитом в соцсетях, ведь нет ничего более подходящего для солнечного летнего дня.

Она дополнила образ, надев пару серебряных серег и множество золотых браслетов. А так как по этикету, для подобных мероприятий полагается шляпка Jane Taylor, то она выбрала яркий экстравагантный головной убор, который не слишком хорошо защищал от солнца, но зато точно производил впечатление.

Герцогиня Софи и принц Эдвард Фото: Getty Images

Последним штрихом стали белые туфли на шпильках и розовый палантин.

А принцесса Уэльская, как всегда, была воплощением элегантности в шикарном черно-белом платье миди в горошек от Alessandra Rich.

Кейт Миддлтон и Софи, герцогиня Эдинбургская Фото: Getty Images

Модные эксперты уже отметили, что образ Кейт Миддлтон практически копировал наряд принцессы Дианы, который она выбрала для скачек в Аскоте в 1988 году.

Впрочем, Алессандра Рич ранее говорила, что, создавая свои наряды, она вдохновлялась стилем принцессы Дианы, которая в свое время произвела фурор в мире моды.

Напомним, самый благородный орден Подвязки, который является старейшим британским рыцарским орденом и старейшим существующим национальным рыцарским орденом, ограничен 24 рыцарями или дамами-компаньонами в дополнение к королю и принцу Уэльскому.

В него также входят "внештатные члены", в том числе иностранные монархи и другие члены королевской семьи.

Орден Подвязки был основан 700 лет назад Эдуардом III, который вдохновлялся легендами о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

Напомним, для службы в часовне Святого Георгия принцесса Уэльская не только выбрала знаковый наряд, но и надела особенные сережки, которые так любила ее покойная свекровь.