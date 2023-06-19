Кейт Миддлтон скопировала стиль принцессы Дианы, надев платье в горошек и экстравагантную шляпку

Члены королевской семьи собрались на службу в часовне Святого Георгия в честь дня Ордена Подвязки.

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Кейт Миддлтон явно скопировала стиль своей покойной свекрови, принцессы Дианы, появившись на церковной службе, посвященной дню Ордена Подвязки. Принцесса Уэльская выбрала для эффектного появления белое платье в горошек и шляпку с цветами. Об этом пишет Daily Mail.

Сегодня в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия прошла служба, посвященная дню Ордена Подвязки. На нее прибыли король Чарльз III и королева Камилла. А также присутствовала Кейт Миддлтон, герцог и герцогиня Эдинбургские, принц Уильям и принцесса Анна.

Принцесса Уэльская явно вдохновлялась модным образом своей покойной свекрови, принцессы Дианы, 1988 года. В схожем платье в горошек от Victor Edelstien Диана посещала скачки в Аскоте.

Принцесса Диана в Аскоте в 1988 году

Для выхода в свет Кейт выбрала белое платье в горошек от Alessandra Rich и дополнила образ серьгами Дианы Collingwood, которые она уже надевала ранее. И, в том числе на похороны королевы Елизаветы.

Также, для своего эффектного появления Кейт Миддлтон выбрала двухцветные туфли на шпильке от дизайнера Дженнифер Чаманди и экстравагантную шляпку с перьями от известного шляпника Филиппа Трейси. А также жемчужный браслет и небольшой клатч кремового цвета.

Фото: Getty Images

Алессандра Рич, дизайнер итальянского происхождения, проживающий в Лондоне, в последние годы стала любимицей Кейт: принцесса Уэльская ранее носила ее модели на поминальной службе принца Филиппа и во время королевского тура по Багамам.

Рич ранее говорила, что ее вдохновляют "вежливые бунтари" истории, такие как принцесса Диана.

"Меня привлекают вежливые бунтари из истории, такие как принцесса Диана, и я хочу воплотить этот дух в женщине Алессандре Рич", — сказала она однажды, отмечая вклад принцессы Дианы в моду.

Кейт Миддлтон и Софи, герцогиня Эдинбургская Фото: Getty Images

Напомним, Орден Подвязки, который является старейшим британским рыцарским орденом и старейшим существующим национальным рыцарским орденом, ограничен 24 рыцарями или дамами-компаньонами в дополнение к королю и принцу Уэльскому.

В него также входят "внештатные члены", в том числе иностранные монархи и другие члены королевской семьи.

У Ордена Подвязки 700-летняя история. Он был основан Эдуардом III в 1348 году, когда он вдохновлялся легендами о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Им награждали за вклад выдающихся общественных деятелей. Обычно, лордов и дам Великобритании.

Иностранные члены королевской семьи получают статус Чужого Рыцаря с 1813 года, когда российский император Александр I был наделен орденом.

Другими иностранцами, получившими Орден Подвязки, являются королева Дании Маргрете, король Швеции Карл Густав, бывший король Испании Хуан Карлос, принцесса Нидерландов Беатрикс, король Норвегии Харальд и бывший император Японии Акихито.

Во время Первой мировой войны все монархи или князья вражеских наций, включая кайзера Вильгельма II, императора Германии, и Франца Иосифа, императора Австрии, были исключены из списка Ордена.

Император Японии Хирохито также был исключен из Ордена во время Второй мировой войны в 1941 году, но восстановлен после того, как он совершил государственный визит в Великобританию в 1971 году, через 26 лет после того, как страна потерпела поражение от союзников.

Духовным домом Ордена является часовня Святого Георгия в Виндзоре. Как суверен и наследник, король Чарльз и принц Уильям автоматически получают членство в Ордене и считаются "рыцарями по должности". Принц Уэльский известен как Королевский рыцарь-компаньон Подвязки.

Суверен, известный как Повелитель Подвязки, единственный, кто имеет право принимать новых членов.

Празднования дня Ордена Подвязки

Ежегодное культовое шествие в честь Дня подвязки, на котором монарх и рыцари облачаются в пышные бархатные мантии, сверкающие знаки отличия и шляпы с перьями, является одной из самых традиционных церемоний в королевском календаре.

Напомним, в прошлом году орден Подвязки получила и Камилла, тогда еще носившая титул герцогини.