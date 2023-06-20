Суперфрукт. Топ 7 полезных свойств авокадо для вашего здоровья

Технически, авокадо – это фрукт! Он содержит важнейшие питательные вещества, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Ну чем не суперфрукт?

Авокадо – уникальный продукт! И уникален он не только содержанием полезных жиров, а тем, что в его составе около 20 витаминов и минералов, а еще антиоксиданты. Те, у кого в рацион регулярно присутствует авокадо, потребляют больше клетчатки, витаминов Е и К, магния и калия, чем те, кто его не ест. Вот семь полезных свойств авокадо для вашего здоровья. Об этом пишет Health.

Помогает контролировать вес

Представление о том, что употребление жиров приводит к набору веса, ошибочно. Употребление в пищу здоровых жиров — это разумная стратегия управления весом.

Растительные жиры, такие как авокадо, обеспечивают организм антиоксидантами и борются с воспалением. Регулярное употребление авокадо помогает поддерживать здоровый вес, даже без урезания суточной нормы калорий. Те, кто регулярно ест авокадо, как правило, придерживаются более питательной диеты, потребляют больше овощей и фруктов, и меньше рафинированных продуктов, а также имеют меньшую массу тела и меньшую окружность талии.

Защищает ваше сердце

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Потребление авокадо оказывает защитное действие на сердце, улучшая липидный профиль. Употребление одного авокадо в день в течение пяти недель снижает общий уровень холестерина, уровень "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности или ЛПНП) и повышает уровень "хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности или ЛПВП). Кроме того, авокадо — отличный источник калия — микроэлемента, который помогает снизить артериальное давление.

Предотвращает осложнения диабета

Если у вас диабет 2 типа или резистентность к инсулину, то чем выше уровень глюкозы в крови, тем больше ваш организм вырабатывает инсулина для снижения уровня сахара. Добавление авокадо в свой рацион может предотвратить повышение уровня инсулина и глюкозы в крови после приема пищи.

Употребление авокадо на постоянной основе помогает уменьшить жир на животе, а также висцеральный жир. Висцеральный жир накапливается на органах в области живота и связан с более высоким риском развития диабета 2 типа.

Повышает содержание питательных веществ

Фото: Pixabay

Комбинация авокадо с другими продуктами поможет вашему организму усвоить больше антиоксидантов. Так, например, сочетание авокадо с томатным соусом и морковью повышает усвоение витамина А, который является важным питательным веществом для здоровой кожи, зрения и иммунитета.

Люди, которые регулярно едят авокадо, склонны потреблять больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов и в результате потребляют значительно больше следующих питательных веществ:

Клетчатка

Полезные мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры

Магний

Калий

Витамин Е

Способствует здоровому пищеварению

Авокадо положительно влияет на микробиом кишечника, где обитают триллионы микроорганизмов и их генетический материал. Здоровый микробиом кишечника укрепляет иммунную функцию, борется с воспалениями и защищает от хронических заболеваний.

За 12 недель регулярного употребления авокадо, происходят положительные изменения в микробиоме кишечника и увеличение общего количества и разнообразия микробов, поддерживающих его здоровье.

Улучшает работу мозга

Этот фрукт богат фитохимическим веществом под названием лютеин — пигментом, связанным с бета-каротином и витамином А. Возможно, вам известен лютеин как один из двух основных каротиноидов, обнаруженных в сетчатке. Еще одним местом, где содержится лютеин, является мозг.

У пожилых людей употребление одного авокадо в день в течение шести месяцев способствовало улучшению памяти. Однако прием добавки с лютеином не дал таких же результатов, поэтому именно авокадо способствовал улучшению работы мозга.

Противораковые свойства

Фото: Pixabay

Как указывалось ранее, авокадо богат антиоксидантами. Было обнаружено, что экстракты мякоти авокадо обладают противораковыми свойствами. Экстракт, содержащий несколько антиоксидантов, в том числе лютеин, зеаксантин, бета-каротин и витамин Е, остановил рост клеток рака предстательной железы. Другой экстракт убивал раковые клетки в ротовой полости.

Один целый авокадо (без кожуры и косточки) содержит следующие питательные вещества:

Калорийность — 322 калории

Белок — 4 грамма

Углеводы — 17 грамм

Фолиевая кислота — 163 мкг.

Витамин К — 42 мкг

Витамин С — 20 миллиграммов

Витамин Е — 4 миллиграмма

Калий — 975 мг

Магний — 58 миллиграммов

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