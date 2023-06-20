Суперфрукт. Топ 7 полезных свойств авокадо для вашего здоровья
Технически, авокадо – это фрукт! Он содержит важнейшие питательные вещества, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Ну чем не суперфрукт?
Авокадо – уникальный продукт! И уникален он не только содержанием полезных жиров, а тем, что в его составе около 20 витаминов и минералов, а еще антиоксиданты. Те, у кого в рацион регулярно присутствует авокадо, потребляют больше клетчатки, витаминов Е и К, магния и калия, чем те, кто его не ест. Вот семь полезных свойств авокадо для вашего здоровья. Об этом пишет Health.
Помогает контролировать вес
Представление о том, что употребление жиров приводит к набору веса, ошибочно. Употребление в пищу здоровых жиров — это разумная стратегия управления весом.
Растительные жиры, такие как авокадо, обеспечивают организм антиоксидантами и борются с воспалением. Регулярное употребление авокадо помогает поддерживать здоровый вес, даже без урезания суточной нормы калорий. Те, кто регулярно ест авокадо, как правило, придерживаются более питательной диеты, потребляют больше овощей и фруктов, и меньше рафинированных продуктов, а также имеют меньшую массу тела и меньшую окружность талии.
Защищает ваше сердце
Потребление авокадо оказывает защитное действие на сердце, улучшая липидный профиль. Употребление одного авокадо в день в течение пяти недель снижает общий уровень холестерина, уровень "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности или ЛПНП) и повышает уровень "хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности или ЛПВП). Кроме того, авокадо — отличный источник калия — микроэлемента, который помогает снизить артериальное давление.
Предотвращает осложнения диабета
Если у вас диабет 2 типа или резистентность к инсулину, то чем выше уровень глюкозы в крови, тем больше ваш организм вырабатывает инсулина для снижения уровня сахара. Добавление авокадо в свой рацион может предотвратить повышение уровня инсулина и глюкозы в крови после приема пищи.
Употребление авокадо на постоянной основе помогает уменьшить жир на животе, а также висцеральный жир. Висцеральный жир накапливается на органах в области живота и связан с более высоким риском развития диабета 2 типа.
Повышает содержание питательных веществ
Комбинация авокадо с другими продуктами поможет вашему организму усвоить больше антиоксидантов. Так, например, сочетание авокадо с томатным соусом и морковью повышает усвоение витамина А, который является важным питательным веществом для здоровой кожи, зрения и иммунитета.
Люди, которые регулярно едят авокадо, склонны потреблять больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов и в результате потребляют значительно больше следующих питательных веществ:
- Клетчатка
- Полезные мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры
- Магний
- Калий
- Витамин Е
Способствует здоровому пищеварению
Авокадо положительно влияет на микробиом кишечника, где обитают триллионы микроорганизмов и их генетический материал. Здоровый микробиом кишечника укрепляет иммунную функцию, борется с воспалениями и защищает от хронических заболеваний.
За 12 недель регулярного употребления авокадо, происходят положительные изменения в микробиоме кишечника и увеличение общего количества и разнообразия микробов, поддерживающих его здоровье.
Улучшает работу мозга
Этот фрукт богат фитохимическим веществом под названием лютеин — пигментом, связанным с бета-каротином и витамином А. Возможно, вам известен лютеин как один из двух основных каротиноидов, обнаруженных в сетчатке. Еще одним местом, где содержится лютеин, является мозг.
У пожилых людей употребление одного авокадо в день в течение шести месяцев способствовало улучшению памяти. Однако прием добавки с лютеином не дал таких же результатов, поэтому именно авокадо способствовал улучшению работы мозга.
Противораковые свойства
Как указывалось ранее, авокадо богат антиоксидантами. Было обнаружено, что экстракты мякоти авокадо обладают противораковыми свойствами. Экстракт, содержащий несколько антиоксидантов, в том числе лютеин, зеаксантин, бета-каротин и витамин Е, остановил рост клеток рака предстательной железы. Другой экстракт убивал раковые клетки в ротовой полости.
Один целый авокадо (без кожуры и косточки) содержит следующие питательные вещества:
- Калорийность — 322 калории
- Белок — 4 грамма
- Углеводы — 17 грамм
- Фолиевая кислота — 163 мкг.
- Витамин К — 42 мкг
- Витамин С — 20 миллиграммов
- Витамин Е — 4 миллиграмма
- Калий — 975 мг
- Магний — 58 миллиграммов
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