Невеста Джеффа Безоса показала фигуру в черном бикини (фото)

Будущая жена миллиардера позировала на борту яхты.

53-летняя журналистка Лорен Санчес была замечена на суперяхте возлюбленного Джеффа Безоса стоимостью 500 миллионов долларов, делая селфи в маленьком черном бикини. Об этом пишет PageSix.

Ее купальник с рюшами был поразительно похож на стильные модели Sommer Swim, которые ранее можно было увидеть на Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян. Санчес дополнила свой купальник прозрачным саронгом с тройной завязкой и солнцезащитными очками-авиаторами в золотой оправе.

Бывшая ведущая новостей за последние пару недель не раз привлекала внимание папарацци своим появлением в бикини.

На прошлой неделе 59-летний миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос фотографировал Санчес, пока она позировала на борту яхты.

Самый богатый будущий жених в мире обручился со своей возлюбленной в прошлом месяце во Франции. Безос сделал предложение с огромным бриллиантовым кольцом, которое оценивается в колоссальные 2,5 миллиона долларов и размером около 20 каратов.

Также Фокус писал об откровенном интервью Джеффа Безоса и Лорен Санчес по поводу их отношений.