Принцесса Беатрис посетила с мужем Royal Ascot в стильном летнем платье (фото)

Принцесса Беатрис сияла, выходя из отеля Royal Ascot со своим мужем сегодня днем.

34-летняя принцесса Беатрис в стильном летнем платье вместе с мужем, 39-летним Эдоардо Мапелли Моцци присоединились к королю Чарльзу ||| в первый день Royal Ascot. Об этом пишет Daily Mail.

Беатрис, которая две недели назад снова стала тетей после того, как ее сестра Евгения родила во второй раз, надела платье телесного цвета Beulah с длинными рукавами и цветочным принтом за 23 тысячи гривен. Свой летний наряд она дополнила ярко-розовой шляпой Julie Botterill и белой кожаной сумочкой с деревянными ручками.

Тем временем ее муж Эдо, с которым она воспитывает дочь Сиенну, выглядел эффектно в серых брюках, бежевом жилете, фраке и розовом гастуке.

Королевская чета присоединилась к другим членам семьи на первом королевском Аскоте короля Чарльза в качестве монарха.

В 2023 году ежегодное гоночное мероприятие отдает дань уважения своему "самому большому поклоннику", покойной королеве Елизавете II, которая посещала Royal Ascot почти каждый год ее семидесятилетнего правления. В этом году организаторы представили трогательную коллекцию фотографий, на которых королева посещала Аскот на протяжении многих лет.

Также Фокус писал, что принцесса Анна появилась на Royal Ascot в бирюзовом образе.