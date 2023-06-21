Дуа Липа показала фигуру в черном бикини Versace

Она никогда не стесняется демонстрировать свою невероятную фигуру.

27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала свой стройную фигуру в купальнике. Новые горячие снимки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Звезда сцены косовского происхождения выставила напоказ свою невероятную фигуру в обтягивающем черном бикини Versace из своей новой коллекции. Купальник был в белый крупный горошек и с разноцветными бабочками. Липа позировала в ванной, прислонившись к стене.

Дуа Липа Фото: Instagram @dualipa

"Мой летний наряд до дальнейшего уведомления 🦋🦋 самое милое бикини @versace в горошек из моей коллекции #VersaceLaVacanza с @donatella_versace", — написала знаменитая певица.

Дуа Липа Фото: Instagram @dualipa

Роскошный образ Дуа взят из ее последней коллекции, созданной в сотрудничестве с Versace, в которой певица выступает в качестве со-дизайнера.

Напомним, Дуа Липа рассказала, что книга чешского писателя Милана Кундеры "Невыносимая легкость бытия", помогла ей в предыдущих отношениях.

Также Фокус писал, что Дуа Липа впервые вышла на публику с новым бойфрендом, 41-летним французским режиссером Роменом Гаврасом. Тем самым звезда сцены официально подтвердила их отношения.