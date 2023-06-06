Дуа Липа рассказала о книге, которая помогла ей в предыдущих отношениях

Артистка организовывала книжный клуб, продвигая культуру чтения.

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27-летняя британская певица Дуа Липа рассказала, что читает в перерыве между своими выступлениями. Об этом пишет Daily Mail.

Выступая на Hay Festival, звезда сцены косовского происхождения сказала: "Раньше, когда я была в турах, я много путешествовала. Итак, я просто приняла очень сознательное решение. Я не спала, а читала. Это помогает вам пройти через столько историй".

"Особенно во время тура я чувствовала, что у меня уже был книжный клуб с танцорами и фотографом, и все делились книгами друг с другом между собой", — продолжила девушка Ромена Гавраса.

Дуа Липа запустила ежемесячный книжный клуб через свою платформу Service95, а также подкаст At Your Service, в котором она берет интервью у таких знаменитостей как Эдвард Эннинфул, Элтон Джон и Амаль Клуни.

Дуа Липа Фото: instagram.com/dualipa

Говоря о своих любимых книгах, певица указала на книгу чешского писателя Милана Кундеры "Невыносимая легкость бытия", которая, по ее словам, помогла ей в предыдущих отношениях.

"Я думаю, что в книге были просто очень интересные темы, которые помогли мне понять, вы знаете, что книги действительно помогают вам понять эмоции других людей или то, через что они проходят, и разные точки зрения на человеческий опыт", — призналась артистка.

Дуа Липа Фото: Getty Images

Напомним, Дуа Липа впервые официально представила своего нового бойфренда.

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