Дуа Ліпа розповіла про книгу, яка допомогла їй у попередніх стосунках

Артистка організовувала книжковий клуб, просуваючи культуру читання.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа розповіла, що читає в перерві між своїми виступами. Про це пише Daily Mail.

Виступаючи на Hay Festival, зірка сцени косовського походження сказала: "Раніше, коли я була в турах, я багато подорожувала. Отже, я просто прийняла дуже свідоме рішення. Я не спала, а читала. Це допомагає вам пройти через стільки історій".

"Особливо під час туру я відчувала, що у мене вже був книжковий клуб з танцюристами та фотографом, і всі ділилися книгами одне з одним, між собою", — продовжила дівчина Ромена Гавраса.

Дуа Ліпа запустила щомісячний книжковий клуб через власну платформу Service95, а також подкаст At Your Service, у якому вона бере інтерв’ю в таких знаменитостей як Едвард Еннінфул, Елтон Джон і Амаль Клуні.

Дуа Ліпа Фото: instagram.com/dualipa

Говорячи про свої улюблені книги, співачка вказала на книгу чеського письменника Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття", яка, за її словами, допомогла їй у попередніх стосунках.

"Я думаю, що в книзі були просто дуже цікаві теми, які допомогли мені зрозуміти, ви знаєте, що книги дійсно допомагають вам зрозуміти емоції інших людей або те, через що вони проходять, і різні точки зору на людський досвід", — зізналася артистка.

Дуа Ліпа Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дуа Ліпа вперше офіційно представила свого нового бойфренда.

Також Фокус писав про ідеальний піжамний комплект на літо 2023 від Дуа Ліпи.