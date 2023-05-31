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Стиль життя

Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний піжамний комплект (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Ліпа

Знаменитість показала залаштунки своєї подорожі до Франції.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний піжамний комплект на літо 2023. Знімками з французького вікенду зірка сцени косовського походження ділиться у своєму Instagram з понад 88 млн підписників.

"🇫🇷💋", — лаконічно підписала карусель кадрів з Лазурового узбережжя Дуа Ліпа.

На одному з фото вона позує в готельному номері в рожевому піжамному комплекті на тонких бретелях. Судячи з усього, знімок зроблений одразу після пробудження. Зірка показала себе без макіяжу та з розпатланим волоссям.

Дуа Ліпа

"Сніданок з шампанським та кавуном… 🥂 🍉", "Люблю тебе", "Ти найгарніша дівчина у світі ❤️", — коментують свіжі знімки Дуа Ліпи її фоловери в соцмережі.

Дуа Ліпа у Франції Fullscreen
Дуа Ліпа у Франції
Фото: DUA LIPA/Instagram

У Каннах під час щорічного кінофестивалю артистка косовського походження вийшла на червону доріжку в компанії свого нового бойфренда — 41-річного французького режисера Ромена Гавраса. Пара зустрічається з початку 2023 року, проте це перша публічна поява знаменитостей.

Нагадаємо, Дуа Ліпа офіційно представила свого коханого на Каннському кінофестивалі-2023.

Також Фокус писав про спільну колекцію Дуа Ліпи та модного дому Versace.