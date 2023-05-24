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Стиль життя

Дуа Ліпа стала обличчям нової колекції Versace (фото)

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Фото: Instagram dualipa | Дуа Ліпа

Артистка разом з італійським домом моди представили спільну літню колекцію.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа знялася в кампейні спільної колекцї з італійським домом моди Versace. Про це дівчина Ромена Гавраса повідомила у своєму Instagram з понад 88 млн підписників.

"LA VACANZA ~ колекція спільного дизайну від ваших щирих та @donatella_versace", — підписала карусель фото артистка.

На знімках знаменитість косовського походження позує в яскравих літніх образах, доповнених численними аксесуарами. Волосся Дуа Ліпи зібране у високий хвіст.

Дуа Ліпа для Versace

"Який кампейн, яке шоу, який чудовий друг. Ми зробили це!!" — написала в коментарях головна дизайнерка модного дому Донателла Версаче.

Дуа Ліпа для Versace Fullscreen
Дуа Ліпа для Versace
Фото: Instagram dualipa

"Казкова колекція 🦋💖", "😍 Потрібно", "Справжня ікона на всі часи💥", — висловлюють свою думку про нову колекцію фоловери 27-річної знаменитості.

Наразі Дуа Ліпа зустрічається з 41-річним французьким режисером Роменом Гаврасом. Нещодавно вони дебютували як пара в Каннах. Проте офіційно висловлюватися про свій роман ще не поспішають.

Нагадаємо, Дуа Ліпа відвідала червону доріжку Каннського кінофестивалю в компанії нового коханого.

Також Фокус писав про реакцію Анвара Хадіда на новий роман Дуа Ліпи.