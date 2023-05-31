Дуа Липа продемонстрировала идеальный пижамный комплект (фото)

Знаменитость показала закулисье своего путешествия во Францию.

Related video

27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала идеальный пижамный комплект на лето 2023. Снимками с французского уикенда звезда сцены косовского происхождения делится в своем Instagram с более чем 88 млн подписчиков.

"🇫🇷💋", — лаконично подписала карусель кадров с Лазурного побережья Дуа Липа.

На одном из фото она позирует в гостинице в розовом пижамном комплекте на тонких бретелях. Судя по всему, снимок сделан сразу после пробуждения. Звезда показала себя без макияжа и с растрепанными волосами.

Дуа Липа

"Завтрак с шампанским и арбузом… 🥂 🍉", "Люблю тебя", "Ты самая красивая девушка в мире ❤️", — комментируют свежие снимки Дуа Липы ее фолловеры в соцсети.

Дуа Липа во Франции Фото: DUA LIPA/Instagram

В Каннах во время ежегодного кинофестиваля артистка косовского происхождения вышла на красную дорожку в компании своего нового бойфренда – 41-летнего французского режиссера Ромена Гавраса. Пара встречается с начала 2023 года, однако это первое публичное появление знаменитостей.

Напомним, Дуа Липа официально представила своего возлюбленного на Каннском кинофестивале-2023.

Также Фокус писал о совместной коллекции Дуа Липы и модного дома Versace.