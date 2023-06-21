The Weeknd заявил, что не злится на критикующих сериал "Идол" и его самого

Певца критикуют за отсутствие актерских навыков и откровенность сексуальных сцен в "Идоле", который он продюсировал.

The Weeknd не обращает внимания на критику и заявляет, что он с Сэмом Левинсоном и Лили-Роуз Депп сделали "именно то, что хотели". Об этом он рассказал в интервью Variety.

The Weekend, настоящее имя которого Абель (или Эйбел) Тесфайе, хочет, чтобы его поклонники знали, что он совершенно не злится на негативные отзывы, которые получил его новый сериал HBO "Идол".

Трейлер новой серии "Идола"

Более того, он именно такой реакции и ожидал. Сейчас на сайте Rotten Tomatoes проект имеет шокирующий 16-процентный рейтинг. А сериал получил кучу негативных отзывов в соцсетях.

Большая часть критики была направлена на актерские приемы The Weeknd, которые один критик Variety назвал "несуществующими". В то время как другие критики и зрители жаловались, что шоу является "женоненавистническим" и эквивалентно "порно с пытками".

24-летняя Депп играет поп-звезду Джоселин, а 33-летний The Weeknd играет мрачного владельца ночного клуба Тедроса, который берет под контроль ее карьеру.

The Weeknd и Лили-Роуз Депп в сериале "Идол" Фото: HBO

"В этом шоу мы играем с жанрами, мы делаем именно то, что хотели. И в этом нет ничего удивительного. Я рад, что все досмотрят остальную часть шоу", — заявил певец.

Певец и автор песен пояснил в прошлых интервью, что негативные чувства, которые его персонаж вызывает у многих зрителей, полностью преднамеренны.

По словам суперзвезды, он и режиссер Сэм Левинсон, который ранее сталкивался с жалобами на то, что он создал "токсичное рабочее место" в своем другом популярном сериале HBO "Эйфория", продюсируют шоу именно так, как они хотят.

Тесфайе уточнил, что источниками вдохновения для него являлись Брайан Де Пальма и Пол Верховен.

Он добавил, что надеется, что "Идол" даст зрителям другой взгляд на славу и жизнь суперзвезд.

"Это почти поучительно, что это то, что приходит с невероятной известностью. Вы окружены людьми, в чьих истинных намерениях вы не уверены, даже если вам кажется, что они хорошие. Просто никогда ничего не знаешь. Но, конечно, мне очень повезло, что меня окружают люди, которых я знаю почти всю свою жизнь", — отметил исполнитель.

"Идол" выходит в эфир по воскресеньям на канале HBO в 21.00. На второй сезон проект не продолжили.

Ранее Джонни Депп сообщил, что посмотрел сериал "Идол" и гордится своей дочерью. Премьера проекта состоялась в этом году на Каннском кинофестивале, где Депп представлял свой новый фильм "Жанна Дюбарри".