Беременная Рианна посетила модный показ в джинсовом комбинезоне и колье за 700 тысяч долларов

Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky посетили первый показ Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton.

Вчера вечером на мосту Пон-Неф в Париже состоялось самое ожидаемое событие Недели мужской моды — показ дебютной коллекции Louis Vuitton от исполнителя Фаррелла Уильямса. На шоу собрались селебрити и друзья рэпера: Бейонсе и Джей Зи, Рианна и A$AP Rocky, Ким Кардашьян, Зендая, Джаред Лето, Наоми Кэмпбелл, Ленни Кравиц, Тина Кунаки, Анна Винтур и многие другие. Ради Рианны Фаррелл даже задержал показ. Об этом пишет Hollywood Life.

В новой весенне-летней коллекции мужской линии преобладали милитари-эстетика, пикселизированные принты и фирменная клетка дома моды — Damier.

Рианна и A$AP Rocky на показе Louis Vuitton

От себя лично Фаррелл привнес береты, стразы и разноцветные сумки Speedy.

Шоу началось выступление госпел-хора, а закончилось грандиозным рэп-перформансом Фаррелла и Джей Зи.

Но появления Рианны стоило ожидать. Она произвела фурор своим нарядом. 35-летняя беременная певица пришла на показ в бриллиантовом колье-чокере от Jacob & Co за 700 тысяч долларов. И дополнила образ цепочками и серьгами-кольцами.

А наряд был от самого Фаррелла: джинсового комбинезона, который певица расстегнула, обнажив живот и джинсового бюстгальтера. Наряд был украшен фирменным принтом, который Фаррелл разработал для своей первой коллекции.

Рианна

Сопровождал Рианну ее бойфренд и отец будущего малыша, рэпер Раким Майерс, более известным как A$AP Rocky.

У пары есть общий сын, которому недавно исполнился год. Рианна сообщила о второй беременности на концерте Superbowl.

Рианна и Фаррелл Уильямс на показе Louis Vuitton

Напомним, также показ посетила Бейонсе, которая сделала паузу в своем мировом турне и прилетела ради шоу в Париж.

Певица шикарно выглядела в ярко-желтом костюме от Louis Vuitton, но как потом выяснилось, почему-то запрещала себя снимать. Впрочем, фотографов это не остановило.

Коллекция Louis Vuitton стала дебютом для музыканта Фаррелла Уильямса в качестве нового креативного директора мужской линии Louis Vuitton. Он был назначен дизайнером модного дома после внезапной смерти своего предшественника Вирджила Абло в 2021 году.