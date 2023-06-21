Сара Джессика Паркер прокомментировала возвращение Ким Кэтролл к роли Саманты Джонс

Ким, отказавшаяся от съемок в первом сезоне "И просто так", появится в одном эпизоде.

58-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер намекнула на важную причину для Ким Кэтролл повторить ее роль Саманты Джонс из "Секса в большом городе" в сиквеле картины. Об этом пишет TVLine.

Джессика Паркер назвала возвращение Саматы "очень удачным моментом в очень конкретной истории, в определенной последовательности событий в жизни Керри".

"Это просто приятный, быстрый телефонный звонок, который кажется столь нормальным, — сказала Паркер, — просто идеальный портрет долговечности этой дружбы, ее значения и легкости, с которой она существует".

Ким Кэтролл Фото: Скриншот

В первом сезоне сиквела герои Паркер и Кэтролл обменивались текстовыми сообщениями в нескольких эпизодах.

Повторное представление Саманты происходит через 25 лет после премьеры сериала на HBO — и после публичного напряжения между Паркер и Кэтролл, ранее выражавшей свою незаинтересованность быть частью будущих историй "Секса в большом городе".

"Сериал, по сути, третий фильм. Вот каким креативным это было", – сказала она Variety в прошлом году. "Меня никогда не просили поучаствовать в перезагрузке. Я четко выразила свои чувства после возможного третьего фильма, поэтому узнала об этом, как и все остальные — в социальных сетях".

Кадр из "Секса в большом городе" Фото: Скриншот

Напомним, Кристин Дэвис прокомментировала ссору своих коллег по цеху.

Также Фокус писал о причине возвращения Ким Кэтролл к роли Саманты Джонс.