Модель plus-size Эшли Грэм похудела и делится снимками с отдыха в Италии

На новых фотографиях знаменитости можно заметить, что она заметно похудела.

35-летняя американская супермодель Эшли Грэм вместе с супругом, 32-летним продюсером Джастином Эрвином, наслаждаются отдыхом в Италии. Звезда подиумов опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию солнечных фотографий.

На снимках супермодель запечатлила себя в потрясающих нарядах, наслаждаясь вкусной едой и любуясь завораживающими видами со своим возлюбленным в Сцилле.

Во время своего отдыха в прибрежном городке Грэм сделала много ярких снимков, демонстрируя не только свои приключения, но и привлекательную фигуру. В одном зеркальном селфи красавица-брюнетка продемонстрировала непринужденный стильный образ в белом кардигане и паре черных обтягивающих леггинсов. Она дополнила повседневный ансамбль большими солнцезащитными очками и ярко-красной помадой. Мать троих детей собрала свои темные локоны в гладки пучок, чтобы показать золотые серьги.

Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham

Она также поделилась различными снимками в других образах. Грэм представила облегающее черное макси-платье с блузкой на пуговицах с золотым рисунком, которая была расстегнута и завязана узлом на талии. Модель plus-size надела черные сандалии на шпильках и оставила волосы распущенными.

Напомним, на прошлой неделе Эшли Грэм и Джастин Эрвин посетили мероприятие British Vogue и LuisaViaRoma Runway Icons во Флоренции.

Также Фокус писал, что Эшли Грэм показала фигуру в леопардовом бикини.