Надя Дорофеева и Михаил Кацурин тайно сыграли свадьбу, — СМИ

Пригласили 68 гостей, в том числе звездных друзей пары.

33-летняя украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор Михаил Кацурин тайно сыграли свадьбу в киевском заведении. Об этом сообщает блогер Богдан Беспалов.

По словам Беспалова, на мероприятие было приглашено 68 гостей. В частности, хороший друг невесты Антон Птушкин, продюсер Ирина Горова с сыном, телеведущая Маша Ефросинина, Макс Барских, Дмитрий Комаров и т.д. Звездным гостям даже заклеивали камеры на телефоне, чтобы они не снимали прошедшее в ресторане "Курені" событие.

Официально Надя Дорофеева и Михаил Кацурин не комментировали слухи в Сети, хотя недавно певица засветила кольцо на безымянном пальце.

Надя Дорофеева тайно сыграла свадьбу

Об отношениях певицы и предпринимателя Михаила Кацурина стало известно летом 2022 года. До этого Дорофеева была замужем за Владимиром Дантесом, о разводе с которым сообщила в марте 2022.

Михаил Кацурин и Надя Дорофеева Фото: nadyadorofeeva

Михаил был женат на дизайнере Даше Кацуриной, от брака с которой подрастают двое детей — сын Иван и дочь Саша. Сейчас она с детьми живет в Варшаве, периодически посещая Украину. Мама двоих встречается с Владимиром Дантесом.

Напомним, Надя Дорофеева трогательно поздравила с 35-летием Мишу Кацурина.

Также Фокус писал о реакции Нади Дорофеевой на слухи о свадьбе с бойфрендом.