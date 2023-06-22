Дженнифер Лопес в стильном образе отправилась за мебелью в свой дом за $61 миллион (фото)

Джей Ло продемонстрировала свой шикарный стиль на шоппинге в Лос-Анджелесе.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес была замечена во время шоппинга в мебельном магазине после того, как она вместе с мужем Беном Аффлеком переехала в свой новый особняк в Беверли-Хиллз стоимостью почти 61 миллион долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Джей Ло выглядела стильно в черной водолазке и широких джинсах с высокой посадкой. Она сочетала свой образ с черными остроносыми балетками. Звезда фильма "Мать" дополнила образ черной сумкой и золотыми серьгами-кольцами.

Лопес покупала мебель, чтобы украсить свой недавно приобретенный дом, известный как "поместье Уоллингфорд". Впервые дом появился на рынке в 2018 году и стоил 135 миллионов долларов, но эта цена была снижена почти вдвое, когда он был повторно выставлен на продажу в этом году.

Аффлеку и Лопес удалось купить недвижимость на 15 миллионов долларов дешевле первоначальной запрашиваемой цены в 75 миллионов. Особняк, недавно реконструированный и расширенный, имеет гараж на 12 автомобилей, парковку на 80 машин, крытый спортивный комплекс, пентхаус для гостей площадью 460 квадратных метров, дом смотрителя и караульное помещение с двумя спальнями.

Подходящее жилище Аффлек и Лопес искали более года.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес показала изнутри свой новый особняк за $60 миллионов.