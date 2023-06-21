Без паники. Топ 7 способов справиться с выпадением волос

Выпадение волос у женщин может быть вызвано рядом причин, включая гормоны, генетику и стресс. Тем не менее, есть средства, которые помогут отрастить истонченные волосы.

Причин, по которым могут выпадать волосы, довольно много, но буквально каждая женщина на протяжении жизни сталкивается с этой проблемой. Фактически, более половины всех женщин в какой-то момент своей жизни будут страдать от выпадения волос, а у 40% к 50 годам будет облысением по женскому типу. Об этом пишет Health.

И есть большая вероятность, что эти статистические данные не совсем верны, сказал Джошуа Зейхнер, доктор медицинских наук, директор косметических и клинических исследований в области дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке, потому что о выпадении волос у женщин часто стыдно говорить.

Что такое выпадение волос по женскому типу?

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Выпадение волос по женскому типу (FPHL) поражает миллионы женщин и является наиболее распространенной причиной выпадения волос у женщин. Как правило, FPHL возникает в возрасте около 40–60 лет (иногда раньше). FPHL происходит по тем же причинам, что и выпадение волос у мужчин. В этом участвуют гормоны, называемые андрогенами, а именно дигидротестостерон (ДГТ). Насколько чувствителен волосяной фолликул к андрогенам, таким как ДГТ, определяется генетикой.

"Но FPHL не имеет такого же характера, как выпадение волос по мужскому типу", — сказала Франческа Дж. Фуско, доктор медицинских наук, доцент клинической дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке. "Она имеет тенденцию быть диффузной, лобной или височной, и может передаваться по наследству через родственниц женского пола".

Помимо FPHL, люди также могут страдать типом выпадения волос, называемым телогеновой алопецией. Этот тип выпадения волос может возникнуть в результате "лекарств, травм, эмоционального или психологического стресса".

Хотя мы не можем контролировать свои гены, мы можем контролировать свой образ жизни. Если вы будете следовать рекомендациям, то поможете своим истонченным волосам восстановиться.

Меньше стресса

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"Значительные психосоциальные стрессы могут привести к выпадению волос", — объяснил доктор Зейхнер. Он говорит о телогеновой алопеции. Когда это происходит, стресс заставляет волосы переходить в фазу "отдыха", когда они выпадают все сразу.

"Это то же самое состояние, которое обычно испытывают женщины после родов или после серьезной хирургической операции", — сказал доктор Цейхнер. "У этих пациентов обычно наблюдается быстрое истончение волос на висках".

Если вы считаете, что причиной выпадения волос может быть стресс, ключевым моментом является поиск методов управления стрессом. Есть несколько способов справиться со стрессом или уменьшить его, например, медитация, йога, посещение тренажерного зала.

Сбалансированное питание

"Белок имеет решающее значение для здоровья волос", — сказал доктор Фуско. "Постное мясо, рыба, птица и бобы — отличные источники. Железо также важно, низкий уровень железа может привести к анемии, и как следствие, к усиленному выпадению волос. Хорошая новость заключается в том, что при правильном питании эта потеря обратима".

При дефиците железа важно получать достаточное количество железа и витамина С. Кроме того, в исследовании упоминается, что дефицит цинка, биотина и селена также связан с выпадением волос, но данные о добавлении этих питательных веществ в ваш рацион несколько неоднозначны.

Как всегда, важно проконсультироваться с диетологом или лечащим врачом, если вы планируете изменить свой рацион.

Закрытие дефицитов

По словам доктора Зейхнера, прием натуральных витаминных добавок, предназначенных для ускорения роста волос, может помочь, и даже поливитамины могут дать вашим волосам нужный импульс.

Бережное отношение к волосам

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Еще один способ сохранить ваши пряди — всегда аккуратно с ними обращаться. Это означает не допускать грубого расчесывания. Вот чего нельзя делать с волосами:

Не расчесывайте волосы, когда они мокрые и слабые.

Старайтесь избегать воздействия тепла на волосы (фен, плойка и т. д.).

Откажитесь от вытягивающих причесок, например тугих хвостиков и высоких пучков.

Никогда энергично не сушите полотенцем (приводит к поломке).

Отдохните от ежедневной укладки, которая раздражает кожу головы.

Избавьтесь от перхоти

Еще один неожиданный виновник выпадения волос – перхоть. Перхоть — это распространенное заболевание, поражающее кожу головы и вызывающее шелушение мелких кусочков сухой кожи.

"По мере увеличения зуда и расчесывания кожи головы воспаление может привести к чрезмерному шелушению", — сказал доктор Фуско. Важно использовать специальные шампуни, формула которых борется с перхотью, а также питает и восстанавливает волосы.

Как замаскировать редеющие волосы?

Вам могут потребоваться месяцы, чтобы снова отрастить волосы (и, по правде говоря, они могут вообще не отрасти). Тем временем вы можете уменьшить проявление выпадения волос, посетив своего парикмахера. Хорошая стрижка и несколько простых приемов укладки могут легко замаскировать проблему и имитировать густоту.

"Чаще меняйте пробор, чтобы придать волосам объем, и используйте средства для увеличения объема и сухие шампуни" — сказал доктор Фуско

Стрижка волос даже на пару см мгновенно добавит объема, избавит от лишнего веса длинных волос и поможет скрыть любые участки истончения. Но если вы не хотите укорачивать волосы, используйте слои, обрамляющие лицо, чтобы скрыть тонкие линии роста волос.

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