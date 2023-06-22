Аминокислота юности: что всем нужно знать про таурин

Ученые обнаружили, что аминокислота таурин отвечает за здоровье и продолжительность жизни.

Многие люди хотят прожить долгую и здоровую жизнь. Но факторы, которые приводят к старению, очень сложны, и ученые все еще исследуют их природу. Новое исследование предполагает, что питательное вещество таурин может быть одним из таких факторов. Об этом пишет Prevention.

Исследование, опубликованное в журнале Science, проведенное десятками исследователей старения по всему миру, включало несколько проверок на животных и людях.

Изначально были изучены уровни таурина в крови мышей, обезьян и людей, и ученые обнаружили, что с возрастом его уровень снижается. Например, у 60-летних людей уровень таурина был примерно в три раза меньше, чем у 5-летних.

Затем исследователи взяли 250 14-месячных мышей (которым около 45 лет в пересчете на человека) и ежедневно давали им либо болюс таурина, либо контрольный раствор. Ученые обнаружили, что у самок мышей, получавших таурин, продолжительность жизни была на 12% выше, а у самцов — увеличилась на 10%. (Это означало три-четыре дополнительных месяцев у мышей и около семи-восьми лет у людей.)

Это вызывает много вопросов о таурине и его использовании. Вот что вам нужно знать.

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Что такое таурин?

Таурин — это аминокислота, которая естественным образом встречается в продуктах с высоким содержанием белка, таких как мясо или рыба, — говорит Джессика Кординг, доктор медицинских наук.

По данным клиники Майо, тело использует таурин для производства энергии, а также помогает организму перерабатывать желчные кислоты и балансировать жидкости, соли и минералы.

"В отличие от многих других аминокислот, таурин не используется при построении белков", — говорит Скотт Китли, доктор медицинских наук. "Он считается полунезаменимым микроэлементом, потому что организм может производить некоторое количество таурина, но не всегда достаточное. Следовательно, диетическое питание иногда необходимо, особенно во время стресса".

По словам Китли, таурин содержится "в изобилии" в мозге, сетчатке, сердце и клетках крови, называемых тромбоцитами.

В чем преимущества таурина

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Существует не так много исследований о влиянии таурина на человека. Однако исследования показали, что он участвует в нескольких мозговых процессах. "Это важное питательное вещество для работы мозга", — говорит Кординг.

По словам Кординга, его также иногда называют важным питательным веществом для здоровья сердца. Результаты исследования доказали, что таурин оказывает противовоспалительное действие на организм, может помочь регулировать кровяное давление и даже защитить от ишемической болезни.

"До этого исследования таурин уже был признан за различные потенциальные преимущества для здоровья", — говорит Китли. "Это может помочь в лечении диабета за счет улучшения контроля уровня глюкозы и снижения резистентности к инсулину. Таурин также может обладать антиоксидантными свойствами, потенциально помогая бороться с воспалением и защищать клетки организма от повреждений".

"Но большая часть потенциальных преимуществ приема таурина была связана с исследованиями на животных и в лабораторных условиях, а не с людьми", — говорит Кери Ганс, доктор медицинских наук. "В настоящее время я не уверена, что имеется достаточно клинических данных, чтобы рекомендовать прием таурина", — говорит она. "Большинство людей могут получать достаточное количество из своего ежедневного рациона вместе с тем, что производит их тело".

В каких продуктах содержится таурин?

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Вы можете получить таурин из определенных продуктов:

Морепродукты : моллюски, лосось и скумбрия богаты таурином.

: моллюски, лосось и скумбрия богаты таурином. Мясо : курица, говядина и свинина содержат таурин, а более темное мясо обычно содержит больше таурина, чем белое.

: курица, говядина и свинина содержат таурин, а более темное мясо обычно содержит больше таурина, чем белое. Молочные продукты : молоко и другие молочные продукты, такие как сыр и йогурт.

: молоко и другие молочные продукты, такие как сыр и йогурт. Энергетические напитки. Многие энергетические напитки содержат таурин. "Стоит отметить, что эти напитки часто также содержат большое количество кофеина и сахара, что может не соответствовать здоровому питанию", — говорит Китли.

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