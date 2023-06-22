Надя Дорофеева засветила обручальное кольцо в новом клипе (видео)

Артистка танцует в своем доме, распевая новый трек.

33-летняя украинская певица Надя Дорофеева засветила кольцо, похожее на обручальное, в своем новом клипе "Кохаю, але не зовсім".

"Я написала этот трек с @vanek.klimenko и @misha_katsurin почти год назад и очень ждала подходящего момента, чтобы его зарелизить. Но такого у меня еще не было — вы выучили слова задолго до релиза, наснимали почти 10 тысяч тиктоков, которые собрали более 2,5 млн просмотров!!! Этот трек и клип — пусть залетают! "Кохаю, але не зовсім" — уже на всех стримингах", — прокомментировала релиз нового клипа певица.

В видео артистка танцует у себя дома в ярком свитере и светлых мини-шортах.

Новая песня Нади Дорофеевой

В одном из кадров Дорофеева засветила, судя по всему, обручальное кольцо. Украшение было на безымянном пальце правой руки. Это произошло через несколько дней после слухов в Сети о тайной свадьбе певицы и ресторатора Михаила Кацурина.

Надя Дорофеева Фото: Скріншот

"@nadyadorofeeva Я в восторге от тебя в этом клипе🔥 Надь, ты что, влюбилась?" — прокомментировала отрывок клипа телеведущая Маша Ефросинина.

Напомним, Надя Дорофеева и Миша Кацурин пригласили 68 гостей на тайную церемонию бракосочетания.

Также Фокус писал о поздравлении Миши Кацурина с днем рождения от Нади Дорофеевой.